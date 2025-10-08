október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványosság

1 órája

Munkaeszközből őszi kertdísz: egy létra új ruhában

Címkék#levélruhás#létra dekoráció#ősz#Balatonfüred#lakos

Balatonfüredi olvasónk egy hétköznapi munkalétrát varázsolt a kert ékkövévé. Színes levelekbe öltöztetve a szerkezet most minden tekintetet magára vonz, derűs, őszi hangulatot teremtve.

Balogh Rebeka

A balatonfüredi lakos egyszerű, hétköznapi létráját színes őszi levelekbe öltöztette, így a korábban munkára használt eszköz most a kert fókuszpontjává vált. A szokatlan létradekoráció nemcsak látványos, de az őszi hangulatot is erősíti. 

Balatonfüreden levélbe öltöztetett létra a kert központi dísze – minden tekintetet magára vonz. Forrás: Kelemen Margit
Balatonfüreden levélbe öltöztetett létra a kert központi dísze – minden tekintetet magára vonz.
Forrás: Kelemen Margit

Őszi létra dekoráció egyszerűen

A levélruhás létra ötlete jól mutatja, hogy a hétköznapi tárgyakból is könnyen lehet dekoráció. Nincs szükség különleges eszközökre, csak egy kis kreativitásra és a természet adta színekre. Használhatunk további kiegészítőket, például terméseket, kisebb tököket, vagy színes szalagokat, hogy a látvány még teltebb legyen.

Ez a létrás őszi dekoráció emlékeztet korábbi anyagunkra, amikor a kertlakó „lurkók” elmozdították az őszi díszeket. Mindkét esetben a hétköznapi kertkellékek és természetes elemek kreatív felhasználásáról van szó, amelyek a kert hangulatát és látványát színesítik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu