1 órája
Munkaeszközből őszi kertdísz: egy létra új ruhában
Balatonfüredi olvasónk egy hétköznapi munkalétrát varázsolt a kert ékkövévé. Színes levelekbe öltöztetve a szerkezet most minden tekintetet magára vonz, derűs, őszi hangulatot teremtve.
A balatonfüredi lakos egyszerű, hétköznapi létráját színes őszi levelekbe öltöztette, így a korábban munkára használt eszköz most a kert fókuszpontjává vált. A szokatlan létradekoráció nemcsak látványos, de az őszi hangulatot is erősíti.
Őszi létra dekoráció egyszerűen
A levélruhás létra ötlete jól mutatja, hogy a hétköznapi tárgyakból is könnyen lehet dekoráció. Nincs szükség különleges eszközökre, csak egy kis kreativitásra és a természet adta színekre. Használhatunk további kiegészítőket, például terméseket, kisebb tököket, vagy színes szalagokat, hogy a látvány még teltebb legyen.
Ez a létrás őszi dekoráció emlékeztet korábbi anyagunkra, amikor a kertlakó „lurkók” elmozdították az őszi díszeket. Mindkét esetben a hétköznapi kertkellékek és természetes elemek kreatív felhasználásáról van szó, amelyek a kert hangulatát és látványát színesítik.
Cukiságözön: lurkók lepték el az őszi díszeket (képgaléria)