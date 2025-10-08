Munkaeszközből őszi kertdísz: egy létra új ruhában

A balatonfüredi lakos egyszerű, hétköznapi létráját színes őszi levelekbe öltöztette, így a korábban munkára használt eszköz most a kert fókuszpontjává vált. A szokatlan létradekoráció nemcsak látványos, de az őszi hangulatot is erősíti.

Balatonfüreden levélbe öltöztetett létra a kert központi dísze – minden tekintetet magára vonz.

Forrás: Kelemen Margit

Őszi létra dekoráció egyszerűen

A levélruhás létra ötlete jól mutatja, hogy a hétköznapi tárgyakból is könnyen lehet dekoráció. Nincs szükség különleges eszközökre, csak egy kis kreativitásra és a természet adta színekre. Használhatunk további kiegészítőket, például terméseket, kisebb tököket, vagy színes szalagokat, hogy a látvány még teltebb legyen.

Ez a létrás őszi dekoráció emlékeztet korábbi anyagunkra, amikor a kertlakó „lurkók” elmozdították az őszi díszeket. Mindkét esetben a hétköznapi kertkellékek és természetes elemek kreatív felhasználásáról van szó, amelyek a kert hangulatát és látványát színesítik.