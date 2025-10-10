október 10., péntek

Azt hitted, a Lego a legmenőbb árverési tétel?! Erre az igazi mozdonyra is lehet most licitálni

Címkék#árverés#licit#hajó#dízelmozdony

Ha valaha is eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne egy saját dízelmozdony, most nem álmodik: tényleg lehetséges! Az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) ugyanis egészen szokatlan tételek is felbukkannak a licitek között – LEGO-készletek, hajók, és igen, még egy igazi mozdony is kalapács alá kerül.

Veol.hu

Az első különleges licitre váró tétel nem is apró: 591 darab LEGO-készlet vár új gazdára, nettó 2,63 millió forintos kikiáltási áron. A 2023-as gyártású, teljesen új, tehermentes játékok akár egy boltnyitás alapját is képezhetik – vagy egy szenvedélyes gyűjtő álmait válthatják valóra.

Licit alá kerülő tárgyak között hajóra és mozdonyra is bukkantunk
A licit tárgyát képezi ez a hajó is, aminek kikiáltási ára 14 millió forint
Forrás: eer.sztfh.hu

Az EÉR online árverési rendszerében minden licit nyilvános

Ha inkább a víz szerelmese, a BALT 818 Tytan/Titanium kishajó lehet a következő vágyálma. A hajót egy 84,6 kW-os (115 lóerős) Suzuki motor hajtja, és jár hozzá a szállításhoz szükséges utánfutó is. A nettó 20 millió forintos becsértékhez képest 14 millióról indul a licit – nem rossz ár egy ilyen stílusos és kompakt hajóért.

Ipari romantika: 1972-es dízelmozdony új gazdát keres

Igen, jól olvasta: egy igazi mozdony is szerepel az árverésen. A M31 típusú DHM dízelmozdony, 1972-es gyártású, és bár „üzemképtelen és hiányos” állapotban van, még így is igazi kuriózum lehet vasútrajongók, múzeumok vagy ipari gyűjtők számára. A licit nettó 14 millió forintról indul – ennyiért ma már egy új autót sem feltétlenül kapunk, hát még egy mozdonyt!

A mozdonyra a licit nettó 14 millió forintról indul 
Forrás: wikipédia/illusztráció

Gépek, járművek, százmilliós tételek

Az árverésen továbbá elérhető nyolc munkagép, tíz gépjármű és tartozékaik is, összesen nettó 488 millió forint becsértékkel. Aki inkább ipari eszközökre vadászik, itt komoly lehetőségeket találhat.

A gépparkért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni
Forrás: eer.sztfh.hu

 

