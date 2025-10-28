október 28., kedd

Ezért a Lidl akcióért nagy lesz a roham, ezer forint alatt hozza el az ünnepet már most

Ahogy egyre hidegebbek a novemberi napok, a boltok polcain is megjelennek a téli dísznövények. Lidl akció mikulásvirágra: a növény különleges színei azonnal ünnepi hangulatot varázsolnak a lakásba.

 A hideg novemberi napokkal együtt megérkezik a mikulásvirág szezonja is. Lidl akció mikulásvirág: a növény különleges, élénkvörös felleveleiről ismert, az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb dísze, amely most már a Lidl áruházaiban is kapható mindössze 549 forintért. A kedvező ár és a karácsonyi hangulatot idéző megjelenés miatt sokan már most beszereznek belőle néhány cserepes példányt, hogy feldobják vele otthonukat.

Fotó: Napló

Lidl akció mikulásvirág: minden, amit a növényről tudni érdemes

Nevét a fellevelek élénkpiros színe és a decemberi virágzási időszak miatt kapta, hiszen hagyományosan Mikulás napja környékén kerül az asztalokra és a kirakatokba. Magyarországon is régóta a karácsonyi időszak elengedhetetlen kelléke sokan a fenyőfa mellett ezzel díszítik az otthonukat.

Különlegessége, hogy nem a virága, hanem a levelei adják a színpompás látványt. Az apró, sárgás virágok alig észrevehetők, a vörös, rózsaszín vagy fehér fellevelek viszont hetekig, sőt akár hónapokig is díszíthetik a lakást, ha megfelelően gondozzák. A növény meleg, világos helyen érzi jól magát, de a huzatot és a hideget nem viseli el ezért vásárlás után érdemes azonnal becsomagolni, hogy ne hűljön ki útközben.

Nemcsak szépsége miatt kedvelt, hanem mert tökéletes ajándék is az ünnepi időszakban: egy szép cserepes mikulásvirág apró, de hangulatos meglepetés lehet a családtagoknak vagy a kollégáknak. A Lidl idei kínálatában különböző méretekben és színekben is elérhető, így mindenki megtalálhatja a neki tetsző változatot.

Mikulásvirág már 549 forintért kapható

Aki tehát egy kis ünnepi hangulatot szeretne csempészni az otthonába, már 549 forintért megteheti – a mikulásvirág nemcsak a karácsony előhírnöke, hanem az egyik legszebb téli dísznövényünk is. Korábban már írtunk róla, hogyan gondozhatjuk, hogy sokáig díszítsen: a növénynek napi 12 óra fényre és sötétségre van szüksége, a huzatot kerüljük, földjét tartsuk nedvesen, és az elvirágzás után vágjuk vissza a hajtásokat. Így biztosítható, hogy a színes fellevelek egész február végéig pompázzanak, és az új hajtások megjelenése után ismét bőséges öntözéssel élénk maradjon a növény.

 

