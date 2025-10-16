Hihetetlen ötlettel rukkolt elő a Lidl, örülhetnek a vásárlók – Nézd meg, mikor érkezik hozzád!

A különleges jármű több mint 80-féle árucikket kínál, köztük friss zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket, konzerveket, fagyasztott és szárazárukat. A termékek ugyanazon az áron érhetők el, mint a Lidl hagyományos áruházaiban. A mobil bolt minden olyan alapvető élelmiszert biztosít, amely a mindennapi bevásárláshoz szükséges, így megkönnyíti azok életét, akiknek eddig messze kellett utazniuk a legközelebbi üzletig.

Lidl négy keréken: így segíti a kistelepüléseket az áruházlánc.

Fotó: Lidl

Lidl üzlet négy keréken

A vállalat vezetése szerint az ország 216 Lidl-áruháza mellett még mindig sok olyan település van, ahol nincs megfelelő élelmiszerbolt, vagy a kínálat erősen korlátozott. Ezen szeretne segíteni a cég azzal, hogy a Lidl megy el a vásárlókhoz.

Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke kiemelte: ez a program nem csupán egy innovatív kezdeményezés, hanem a vidéki közösségek felé tett gesztus is, amely kifejezi, hogy a vállalat számít a helyi emberekre és felelősséget érez értük.

Az őszi időszakban összesen 48 települést érint az országjárás, ahol mintegy 27 ezer lakos él. A legkisebb helyszín a mindössze 100 fős Vekerd, a legnagyobb pedig Alsószentmárton lesz. A Lidl célja, hogy a program hosszú távon is folytatódjon, és a jövőben még több településre eljusson a mozgó bolt.

Itt találkozhatsz az új mozgó üzlettel:

10. 18.: Lovas 9:00-16:00

10. 19.: Sóly 7:00-11.00

10. 19.: Vilonya 13.00-16.00

10. 20.: Dáka 7:00-11.00

10. 20.: Bánd 13.00-16.00

Lovas község önkormányzata a település Facebook-oldalán osztotta meg az örömhírt: Figyelem, lovasiak! Új szolgáltatás érkezik településünkre!

A Lidl folyamatosan igyekszik a vásárlók kedvében járni, hétről hétre jelentős kedvezményeket kínál szinte minden termékcsoportra, ugyanakkor nagy gondot fordít a boltjainak korszerűsítésére és az energiahatékony működésre. Ennek jegyében a veszprémi északkeleti útgyűrű népszerű diszkontáruházát idén januárban ideiglenesen bezárták, hogy az üzletet megújítsák és az energiatudatosság jegyében korszerűsítsék.