Az idős férfi ellopott mindent, ami a szeme elé került

A vádirat szerint az elkövető 2024 nyár végén először két, Balatonfüred központi részén leállított kerékpárt vitt magával a lakóhelyére, majd augusztus 21-én kora reggel egy 800 000 forint értékű segédmotorkerékpárról törte le a kormányzárat és tolta el a rajta lévő bukósisakkal együtt. Ugyanezen a napon egy 220 000 forintot érő elektromos roller is megtetszett neki, és azt szintén a lakóhelyére vitte. A nyomozó hatóság az egyik bicikli kivételével mindegyik járművet megtalálta nála - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Egy pinceajtó feltörése közben elkapták a többrendbeli lopással vádolt férfit

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Kimaxolta a lopást: vitt mindent, amit csak tudott

A férfi augusztus 26-án az egyik balatonfüredi áruház parkolójából is próbált ellopni egy elektromos rollert, azt magával tolta, ám annak gazdája észrevette, és mintegy 600 méteren utána futva visszaszerezte a járművét.

A vádlott ezek után 2024 szeptemberében akkus fűrésszel kivágott egy öt méter magas nyárfát, melynek ágait a kerékpárján akarta elszállítani, ám a rendőrök tetten érték. Egy héttel később pedig két napon keresztül az egyik balatonfüredi áruházat látogatta, ahonnan az első nap bort, dobozos söröket, egy klaviatúrát és egy magasnyomású kézimosót lopott úgy, hogy táskáját a benne lévő árucikkekkel a kassza pultja alatt kicsúsztatta. Másnap ugyanezzel a manőverrel próbálkozva szintén sört, ruhaneműt és kutyaeledelt próbált lopni, ám a vagyonőr felfigyelt rá, és a lopott árucikkeket visszavette tőle. A nyomozó hatóság pedig a sörök kivételével az előző nap eltulajdonított tárgyakat is megtalálta nála, így az okozott kár túlnyomórészt megtérült.

Idén januárban a férfi az egyik füredi borozóban ivott, amikor a pult mögé benyúlva az ott dolgozó sértett két mobiltelefonját is zsebre tette, és rövid időn belül távozott a kocsmából. A rendőrség még aznap megtalálta nála a készülékeket, így a sértett kára megtérült.

A vádlott egy hónappal később azután feltörte egy balatonfüredi ház pincéjét, ahonnan rézüstöt és egyéb használati tárgyakat próbált lopni, melyeket az udvarra ki is rakott, majd lefeszítve az ingatlan pajtáján lévő lakatot, az ott tárolt veterán autókból akarta elvinni az akkumulátort. Aksit végül csak az egyik gépkocsiban talált, azt ki is szerelte, ám a sértett éppen arra közlekedő alkalmazottja felfigyelt a kitárt pajtaajtóra és tetten érte.