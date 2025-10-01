Gyászol a legendás magyar rockzenekar, elhunyt az egyik alapítótag +videó!

Elment "Kalap", a Lord első billentyűse! Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a családnak! – írja közösségi oldalán a zenekar.

Egykori billentyűsét gyászolja a Lord együttes

Forrás: Lord/Facebook

"Kalap", a Lord együttes alapító tagja volt

Papp László 1951-ben született Szombathelyen. Zenei általános iskolát végzett, zongorázni tanult, így kitűnően játszott zongorán és orgonán egyaránt. Első zenekarát, a Red Fire-t 1970-ben Vassurányban alapította öccsével Papp Tiborral (dob), Számedli Dezsővel (basszusgitár) és Tóth Lászlóval (ritmusgitár és ének). Az alapító tagok közé tartozott még Kajcsos László technikus. Rolling Stones, Black Sabbath és még számos hasonló feldolgozást játszottak.

1971-ben kérésére csatlakozott hozzájuk Vida Ferenc (gitár), aki így lett a Red Fire szólógitárosaként, az ötödik zenekari tag. Később Számedli Dezsőt és Papp Tibort behívták katonának, ezért három főre apadt a Red Fire csapata. Vida Ferenc ekkor váltott át basszusgitárra, és ő hívta a zenekarba Sütő István do­bost, aki pedig hozott magával egy gitáros-énekest, Sipőcz Ernőt. 1972-ben az együttes nevét Lord-ra változtatták, így gyakorlatilag második zenekara az első megújulásából született. 1973 szilveszterkor aztán bejelentette, hogy megnősül, ezért kilépett a zenekarból. Utoljára 1974 februárjában játszott a Lorddal, Ikerváron, azután soha nem tért vissza a zenei pályára.

A Lord legutóbb 2024-ben lépett fel Pápán

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Lord együttes évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend országszerte, a pápai Játékfesztiválon több alkalommal is felléptek.