Aszfalt, idegek, nyaralók

Ha ezt most eltéveszted az M7-es autópályán, jó pár plusz kilométert kell menned

Egy rossz mozdulat, és máris tíz kilométerrel távolabb jársz a kijárattól. Az M7-es autópálya sávjain haladva a Székesfehérvárnál zajló munkák miatt most egy pillanatnyi figyelmetlenség is idegőrlő kerülőt eredményezhet. Már egy rossz sávválasztás is elég ahhoz, hogy hosszú percekre bennragadj a forgalomban – ezért nem árt előre felkészülni, mutatjuk a kiugrókat.

Csizi Péter

Nem ezek az első forgalomlassító beavatkozások az autópálya közeli múltjában. Korábban arról számoltunk be, hogy a Balatonvilágosig tartó szakaszt háromsávossá bővítik, ezzel próbálva csökkenteni a nyári torlódásokat. A Magyar Közút a Székesfehérvár környéki munkálatokat az útburkolat élettartamának meghosszabbításával indokolta.

A cél egy csendesebb, biztonságosabb pályaszakasz, ám addig az autósoknak ismét a „türelmi sávban” kell haladniuk. Megírtuk még, hogy az autópálya Velencei-tó közeli részén kerékpáros- és gyalogoshíd is épül, ami további lezárásokat hozott, ennek a fejlesztésnek az első szakasza a közelmúltban ért véget. A 2026-ra tervezett átadás után új pihenőzóna és zajvédő fal is készül az M7-es autópálya ezen szakaszán, de addig gyakori sávváltások és ideiglenes terelések fogják nehezítik a haladást.

A folyamatos fejlesztés ára: torlódások, terelések és végtelen türelempróba az M7-es autópálya aszfaltján
Forrás:vezess.hu

A folyamatos fejlesztések miatt türelmet kíván az M7-es autópálya

A M7-es autópálya sávjain ismét forgalomkorlátozásra kell számítani. Az útinform friss közleménye szerint Székesfehérvár térségében, az 58-as és 65-ös kilométer között nagyfelületű aszfaltozási munkákat végeznek. A Balaton felé tartókat a külső és leállósávra terelik, míg Budapest irányába a külső, leálló és a szembe oldal belső sávján haladhat a forgalom.

A Fehérvári pihenőhely, valamint a Székesfehérvár-dél és Centrum csomópontok nyitva vannak, de aki a belső terelt sávban halad, az nem tud lehajtani – így egy elhibázott kijárat több mint tíz kilométeres kerülőt jelenthet!

Terelés az M7-esen, türelempróba a sofőröknek – a kerékpárút 
Forrás: MKIF.hu

A 7-es autópálya nyáron is többször került a hírek élére

Idén nyáron Pákozd és Polgárdi között többórás torlódás alakult ki, amikor egy kamion és három autó ütközött. Szeptemberben a Kőröshegyi völgyhídnál egy műszaki hibás autó gyulladt ki, a forgalmat a rendőrség teljesen leállította, a burkolat pedig megsérült. A legemlékezetesebb eset még tavasszal történt: Kajászó térségében egy fiatal nő sérült meg súlyosan, miután járműve átsodródott a szemközti sávba – a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Ezek a balesetek jól mutatják, hogy az M7-es nemcsak Magyarország egyik legforgalmasabb, de legveszélyeztetettebb pályaszakasza is.

Balatoni hullámok helyett sávterelés

Ősszel ugyan kevesebben indulnak a magyar tenger felé, de a pályafelújítások miatt most sem lehet gondtalanul autózni. A reggeli köd, a nedves aszfalt és a rövidülő nappalok miatt megnő a balesetek kockázata, különösen a terelt szakaszokon. A lehulló falevelek a féktávolságot is megnövelhetik, ezért a szakemberek szerint ilyenkor különösen fontos a nagyobb követési távolság és a nyugodt tempó. Aki pedig késő délután indul haza a Balatonról, az már sötétben, csökkent látási viszonyok között találkozik a munkaterületekkel – nem árt tehát előre tervezni.

 Mit tegyél, ha el akarod kerülni a káoszt?

  • Indulás előtt ellenőrizd az Útinform térképes nézetét, mert a lezárások naponta változnak.
  • Ha Fehérvárnál haladsz, ne a belső sávban maradj, ha le szeretnél hajtani – onnan nem lehet kijönni.
  • A 7-es főút sem gyorsabb: hétvégén ott is dugók alakulnak ki, főként Agárd és Szabadbattyán között.
  • Aki korán reggel vagy késő este indul a Balaton felé, még elkerülheti a legrosszabb torlódásokat.

 

