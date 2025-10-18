A Macskafogó felkötheti a gatyáját – érkezik egy új sorozat, ami méltó kihívója lehet

Sokaknak nem kell bemutatni a Macskafogó világát: egy alternatív univerzumot, ahol macskák és egerek civakodnak a hatalomért. De mi lenne, ha ez a történet a 1920-as évek Amerikájában, a szesztilalom idején játszódna? A Lackadaisy pontosan ezt a világot idézi meg. Persze ikonikus kedvencünkkel nem akar versenyezni (nem is tudna), de hasonló hangulatot és szellemiséget kínál.

Ha szeretted a Macskafogót, imádni fogod ezt a sorozatot

Forrás: youtube/Lackadaisy

A Macskafogó hangulatát idézi a sorozat

A Lackadaisy egy népszerű webképregény, amelyet Tracy J. Butler indított 2006-ban. A történet a 1920-as évek Amerikájában, St. Louis-ban játszódik, a szesztilalom idején, és egy különleges világot mutat be: a főszereplők macskák, akik titkos szeszszállító vállalkozásokat működtetnek. A sorozat középpontjában a Lackadaisy nevű klub áll, ahol a karakterek nemcsak a hatalomért és a pénzért, hanem saját túlélésükért is küzdenek. A képregény nemcsak izgalmas cselekményéről, hanem részletgazdag, hangulatos rajzairól és a jazz-korszak stílusát idéző atmoszférájáról ismert. A karakterek összetett személyisége és a humort, drámát és bűnügyi elemeket ötvöző történet azonnal elnyerte a rajongók szívét, és máig kultikus státusznak örvend az indie képregények világában.

A Glitch Productions beszáll a projektbe, hogy közösen elkészítsék a teljes animációs sorozatot. A korábban hatalmas sikert aratott bevezető epizód után most hat, egyenként 22 perces epizód készül. Az eredeti alkotók, Tracy J. Butler és Fable Siegel továbbra is irányítják a kreatív munkát, miközben a Glitch technikai és anyagi támogatást nyújt. A csapathoz csatlakozott Olan Rogers, a Final Space készítője is. A cél, hogy a Lackadaisy még több nézőhöz jusson el, miközben megőrzi azt a hangulatot, amit a rajongók annyira szeretnek.

