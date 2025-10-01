Madárlátta kalandokban lehet részed a hétvégén!

A 2025-ös Európai Madármegfigyelő Napok célja, hogy közösen gyűjtsünk adatokat az őszi madárvonulásról, miközben közelebb kerülünk a természethez. A rendezvényhez több mint 50 helyszín csatlakozott Magyarországon, ahol madárgyűrűzés, megfigyelés és szak-vezetett túrák várják az érdeklődőket – írja az MTI.

A madármegfigyelés lehetőséget ad, hogy közelről tanulmányozzuk a vonuló és helyben élő madarakat, és felfedezzük ritka fajokat.

Fotó: Vasuta Gábor

Madármegfigyelő programok Veszprémben

Az esemény során hazánk minden táján lehetőség nyílik a természet közeli élményekre, madármegfigyelésre és a madarak viselkedésének tanulmányozására. A résztvevők a hétvégén madarak sokféleségét fedezhetik fel, miközben hozzájárulnak az őszi vonulás tudományos dokumentálásához.

Vármegyei helyszínek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint:

A hétvége nyitányaként október 4-én, szombaton reggel 7:30 és 13:00 között Várpalotán, az S-2 horgásztónál rendeznek bemutató madárgyűrűzést. A résztvevők a gát végén található parkolóban gyülekeznek, és a kapuban a halőrnek jelezniük kell, hogy a madarászprogramra érkeztek. A program vezetője Forintos Viktor, akit a +36-70-579-9253-as telefonszámon lehet elérni.

Délután, ugyanazon a napon 14:00 órától a Várpalotához közeli Nagybivalyos horgásztón tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a horgásztó parkolójában gyülekeznek, a program szintén Forintos Viktor irányításával zajlik, a +36-70-579-9253-as elérhetőségen.

Ezzel párhuzamosan, Hegyesd és Monostorapáti közötti víztározón távcsöves madármegfigyelő séta indul. A találkozó Hegyesd felől, a Zrínyi utcánál lévő tó kerítése melletti kavicsos úton történik. A programot Nyitrainé Kovács Andrea vezeti, aki a +36-70-295-5306-os telefonszámon ad további információt.

Október 5-én, vasárnap reggel 7:30 és 11:00 között ismét a Várpalota melletti S-2 horgásztónál várják a természetkedvelőket bemutató madárgyűrűzésre. A találkozó helye a gát végén lévő parkoló, a kapuban a halőrnek jelezni kell a részvételt. Forintos Viktor a program vezetője, a +36-70-579-9253-as telefonszámon elérhető.

Délután 14:00 órától Balatonfűzfőn, a Parti sétányon tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a Tobruk Strand parkolóban találkoznak, a program vezetője Druzsbaczky Ildikó, elérhetősége +36-70-208-6746.

A résztvevőknek javasolt a kutyák otthon hagyása, a megfigyelésekhez szükséges elektronikus űrlap vasárnap 16 óráig tölthető ki.