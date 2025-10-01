47 perce
Madárlátta kalandokban lehet részed a hétvégén!
Idén is megrendezésre kerülnek az Európai Madármegfigyelő Napok, melyek célja az őszi madárvonulás megfigyelése és dokumentálása. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálásával országszerte számos program várja az érdeklődőket.
A 2025-ös Európai Madármegfigyelő Napok célja, hogy közösen gyűjtsünk adatokat az őszi madárvonulásról, miközben közelebb kerülünk a természethez. A rendezvényhez több mint 50 helyszín csatlakozott Magyarországon, ahol madárgyűrűzés, megfigyelés és szak-vezetett túrák várják az érdeklődőket – írja az MTI.
Madármegfigyelő programok Veszprémben
Az esemény során hazánk minden táján lehetőség nyílik a természet közeli élményekre, madármegfigyelésre és a madarak viselkedésének tanulmányozására. A résztvevők a hétvégén madarak sokféleségét fedezhetik fel, miközben hozzájárulnak az őszi vonulás tudományos dokumentálásához.
Vármegyei helyszínek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint:
- A hétvége nyitányaként október 4-én, szombaton reggel 7:30 és 13:00 között Várpalotán, az S-2 horgásztónál rendeznek bemutató madárgyűrűzést. A résztvevők a gát végén található parkolóban gyülekeznek, és a kapuban a halőrnek jelezniük kell, hogy a madarászprogramra érkeztek. A program vezetője Forintos Viktor, akit a +36-70-579-9253-as telefonszámon lehet elérni.
- Délután, ugyanazon a napon 14:00 órától a Várpalotához közeli Nagybivalyos horgásztón tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a horgásztó parkolójában gyülekeznek, a program szintén Forintos Viktor irányításával zajlik, a +36-70-579-9253-as elérhetőségen.
- Ezzel párhuzamosan, Hegyesd és Monostorapáti közötti víztározón távcsöves madármegfigyelő séta indul. A találkozó Hegyesd felől, a Zrínyi utcánál lévő tó kerítése melletti kavicsos úton történik. A programot Nyitrainé Kovács Andrea vezeti, aki a +36-70-295-5306-os telefonszámon ad további információt.
- Október 5-én, vasárnap reggel 7:30 és 11:00 között ismét a Várpalota melletti S-2 horgásztónál várják a természetkedvelőket bemutató madárgyűrűzésre. A találkozó helye a gát végén lévő parkoló, a kapuban a halőrnek jelezni kell a részvételt. Forintos Viktor a program vezetője, a +36-70-579-9253-as telefonszámon elérhető.
- Délután 14:00 órától Balatonfűzfőn, a Parti sétányon tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a Tobruk Strand parkolóban találkoznak, a program vezetője Druzsbaczky Ildikó, elérhetősége +36-70-208-6746.
A résztvevőknek javasolt a kutyák otthon hagyása, a megfigyelésekhez szükséges elektronikus űrlap vasárnap 16 óráig tölthető ki.
A Veszprém vármegyei madármegfigyelő napok október 4–5-én kínálnak lehetőséget madármegfigyelésre, szakvezetett sétákra és bemutató madárgyűrűzésre. A program minden korosztály számára nyitott, és az összesített megfigyelési adatok a nemzetközi koordináció részét képezik. A részvétel ingyenes, és a programok a természet és a madarak iránt érdeklődők számára egyaránt élményt nyújtanak.
