Európai Madármegfigyelő Napok

Madárlátta kalandokban lehet részed a hétvégén!

Címkék#Veszprém#Várpalot#Balatonfüzfő#madárfotózás#madármegfigyelő nap#ősz#Monostorapáti#Hegyesd#Európai Madármegfigyelő Napok#program

Idén is megrendezésre kerülnek az Európai Madármegfigyelő Napok, melyek célja az őszi madárvonulás megfigyelése és dokumentálása. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) koordinálásával országszerte számos program várja az érdeklődőket.

Balogh Rebeka

A 2025-ös Európai Madármegfigyelő Napok célja, hogy közösen gyűjtsünk adatokat az őszi madárvonulásról, miközben közelebb kerülünk a természethez. A rendezvényhez több mint 50 helyszín csatlakozott Magyarországon, ahol madárgyűrűzés, megfigyelés és szak-vezetett túrák várják az érdeklődőket – írja az MTI.

A madármegfigyelés lehetőséget ad, hogy közelről tanulmányozzuk a vonuló és helyben élő madarakat, és felfedezzük ritka fajokat.
Fotó: Vasuta Gábor

Madármegfigyelő programok Veszprémben

Az esemény során hazánk minden táján lehetőség nyílik a természet közeli élményekre, madármegfigyelésre és a madarak viselkedésének tanulmányozására. A résztvevők a hétvégén madarak sokféleségét fedezhetik fel, miközben hozzájárulnak az őszi vonulás tudományos dokumentálásához.

Vármegyei helyszínek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint:

  • A hétvége nyitányaként október 4-én, szombaton reggel 7:30 és 13:00 között Várpalotán, az S-2 horgásztónál rendeznek bemutató madárgyűrűzést. A résztvevők a gát végén található parkolóban gyülekeznek, és a kapuban a halőrnek jelezniük kell, hogy a madarászprogramra érkeztek. A program vezetője Forintos Viktor, akit a +36-70-579-9253-as telefonszámon lehet elérni. 
  • Délután, ugyanazon a napon 14:00 órától a Várpalotához közeli Nagybivalyos horgásztón tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a horgásztó parkolójában gyülekeznek, a program szintén Forintos Viktor irányításával zajlik, a +36-70-579-9253-as elérhetőségen. 
  • Ezzel párhuzamosan, Hegyesd és Monostorapáti közötti víztározón távcsöves madármegfigyelő séta indul. A találkozó Hegyesd felől, a Zrínyi utcánál lévő tó kerítése melletti kavicsos úton történik. A programot Nyitrainé Kovács Andrea vezeti, aki a +36-70-295-5306-os telefonszámon ad további információt.
  • Október 5-én, vasárnap reggel 7:30 és 11:00 között ismét a Várpalota melletti S-2 horgásztónál várják a természetkedvelőket bemutató madárgyűrűzésre. A találkozó helye a gát végén lévő parkoló, a kapuban a halőrnek jelezni kell a részvételt. Forintos Viktor a program vezetője, a +36-70-579-9253-as telefonszámon elérhető.
  • Délután 14:00 órától Balatonfűzfőn, a Parti sétányon tartanak madármegfigyelő sétát. A résztvevők a Tobruk Strand parkolóban találkoznak, a program vezetője Druzsbaczky Ildikó, elérhetősége +36-70-208-6746.

A résztvevőknek javasolt a kutyák otthon hagyása, a megfigyelésekhez szükséges elektronikus űrlap vasárnap 16 óráig tölthető ki. 

A Veszprém vármegyei madármegfigyelő napok október 4–5-én kínálnak lehetőséget madármegfigyelésre, szakvezetett sétákra és bemutató madárgyűrűzésre. A program minden korosztály számára nyitott, és az összesített megfigyelési adatok a nemzetközi koordináció részét képezik. A részvétel ingyenes, és a programok a természet és a madarak iránt érdeklődők számára egyaránt élményt nyújtanak.

 

