Nosztalgia

Ma már kevesen ismerik a klasszikus magyar meséket

Az elmúlt évtizedek magyar televíziója tele volt emlékezetes mesékkel. A mai fiatalok közül kevesen ismerik a Doktor Bubó, Frakk és a macskák, Süsü és a TV Maci kalandjait, pedig ezek a magyar mesék egykor generációkat szórakoztattak és tanítottak.

Seres Elizabeth

Az elmúlt évtizedek magyar televíziója tele volt olyan mesékkel, amelyek generációk gyerekkorát színesítették. Ma már kevesen ismerik a Doktor Bubó, Frakk, a macskák réme, Süsü, a sárkány kalandjait, pedig ezek a magyar mesék egyszerre szórakoztattak és tanítottak.

Doktor Bubó, Frakk és a macska, Süsü a sárkány – ezek a magyar mesék ma is tanulságosak Fotó: Picasa /Retro emlékek
Doktor Bubó, Frakk és a macska, Süsü a sárkány – ezek a magyar mesék ma is tanulságosak
Klasszikus magyar mesék, amelyek ma is emlékezetesek

A Doktor Bubó a humor és az okosság mestere volt: a baglyot mindig a bölcsesség és a talpraesettség jellemezte, miközben a faluban élő állatok életének bonyodalmait oldotta meg. A sorozat különlegessége a fanyar, szellemes humor és a gyors, sziporkázó párbeszédek voltak, amelyek ma is mosolyt csalnak az arcokra. Habár generációk nőttek fel vele, ma már egyre kevesebben emlékeznek rá, pedig a tanulságai kortalanok.

A Frakk és a macskák örök harca a jó és a rossz határain játszódott. Frakk, a ravasz vizsla, mindig legyőzte a két fondorlatos macskát, és közben a nézők megtanulták, hogy a leleményesség és a bátorság sokszor mindent legyőz. A sorozat dinamikus rajzolása és a karakterek szerethetősége hosszú évekre bevésődött a gyerekek emlékezetébe.

A Süsü, a sárkány különleges volt a magyar mesék között, hiszen nem egy félelmetes, gonosz lény, hanem kedves, érzékeny és segítőkész sárkányként tűnt fel. Kalandjai során mindig barátokra talált, és a történetek tele voltak tanulságos élethelyzetekkel és szeretetteljes humorral. A szívhez szóló történetek ellenére ma már sok fiatal nem ismeri ezt a klasszikust.

Ezek a mesék nemcsak szórakoztattak, hanem formálták a gyerekek ízlését és értékrendjét is. Bár a mai generáció más történeteket ismer, érdemes újra felfedezni ezeket a magyar meséket, mert a humor, a szeretet és a bölcsesség üzenete ma is aktuális.

 

