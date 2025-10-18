1 órája
Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténete (galéria)
A Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is növekednek a 2HA Pincészet területén. Török Csaba borász évekkel ezelőtt elhatározta, hogy Magyarországon is készít igazi, palackozott magyar olívaolajat.
A Badacsony oldalában, a 2HA Pincészet dűlőin nemcsak szőlőtőkék hajladoznak a szélben, hanem olajfák is. Török Csaba borász néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy létrehozza az első magyar olívaolajat, amely valóban itthoni termésből és feldolgozásból születik. A 2HA borai után így jött világra az ország első hazai olívaolaja – nem kis kitartás, kísérletezés és veszteség árán.
Badacsonyban születik az első magyar olívaolaj
A történet egy ajándékkal kezdődött: 2006-ban Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. „Ez adott lendületet – meséli. – Azt gondoltam, ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”
Az első évek kemény leckét adtak. A mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és a borász több száz facsemetét veszített el. Egy különösen hideg tél után szinte az egész ültetvény kifagyott. „Kontármódon vágtam bele” – mondja mosolyogva. „De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben elkezdtem kutatni, melyik fajták bírják legjobban a telet.”
A kitartó munka meghozta a gyümölcsét: ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából. Csaba szerint ez már nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: célja, hogy bebizonyítsa, az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Néhány hasonlóan lelkes gazdával köztük baranyai és zalai termelőkkel tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket is cserélnek egymás között.
Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténeteFotók: Nagy Lajos/Napló
A sok évnyi próbálkozás végül 2022-ben hozta meg gyümölcsét: ekkor került piacra az első, teljes egészében magyar termelésű olívaolaj. „Ez már nem csak egy kuriózum – fogalmaz Török Csaba. Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Itt az a kérdés, van-e ennek gazdasági értelme. És most már van.”
A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást. „A szőlőt télen metszük, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”
Az olajfák mára a 2HA birtok karakteres részévé váltak, a palackba zárt olaj pedig igazi különlegesség: egyszerre mediterrán és magyar. Török Csaba története azt bizonyítja, hogy a kitartás, a kíváncsiság és a kísérletező kedv néha valóban új fejezetet nyithat a hazai agráriumban.