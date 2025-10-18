október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

1 órája

Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténete (galéria)

Címkék#Badacsony#olajfák 2ha#olívaolaj#szőlőtőke

A Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is növekednek a 2HA Pincészet területén. Török Csaba borász évekkel ezelőtt elhatározta, hogy Magyarországon is készít igazi, palackozott magyar olívaolajat.

Seres Elizabeth
Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténete (galéria)

A Badacsony oldalában, a 2HA Pincészet dűlőin nemcsak szőlőtőkék hajladoznak a szélben, hanem olajfák is. Török Csaba borász néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy létrehozza az első magyar olívaolajat, amely valóban itthoni termésből és feldolgozásból születik. A 2HA borai után így jött világra az ország első hazai olívaolaja – nem kis kitartás, kísérletezés és veszteség árán.

Magyar olívaolaj a Badacsonyból
Magyar olívaolaj a Badacsonyból
Fotó: Nagy Lajos

Badacsonyban születik az első magyar olívaolaj

A történet egy ajándékkal kezdődött: 2006-ban Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. „Ez adott lendületet – meséli. – Azt gondoltam, ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”

Az első évek kemény leckét adtak. A mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és a borász több száz facsemetét veszített el. Egy különösen hideg tél után szinte az egész ültetvény kifagyott. „Kontármódon vágtam bele” – mondja mosolyogva. „De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben elkezdtem kutatni, melyik fajták bírják legjobban a telet.”

A kitartó munka meghozta a gyümölcsét: ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából. Csaba szerint ez már nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: célja, hogy bebizonyítsa, az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Néhány hasonlóan lelkes gazdával köztük baranyai és zalai termelőkkel tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket is cserélnek egymás között.

Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténete

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A sok évnyi próbálkozás végül 2022-ben hozta meg gyümölcsét: ekkor került piacra az első, teljes egészében magyar termelésű olívaolaj. „Ez már nem csak egy kuriózum – fogalmaz Török Csaba. Egy fát bárki tud nevelni dísznek, de százat már nem lehet a kandalló mellé beállítani. Itt az a kérdés, van-e ennek gazdasági értelme. És most már van.”

A borász szerint az olajfa és a szőlő természetes szövetségesei egymásnak. A melegebb, köves talaj mindkettőnek ideális, és az éves munkaritmusuk is jól kiegészíti egymást. „A szőlőt télen metszük, az olajfát tavasszal; a szőlőt szeptemberben szüreteljük, az olajbogyót október–novemberben. Így az egyik munka szinte átfolyik a másikba.”

Az olajfák mára a 2HA birtok karakteres részévé váltak, a palackba zárt olaj pedig igazi különlegesség: egyszerre mediterrán és magyar. Török Csaba története azt bizonyítja, hogy a kitartás, a kíváncsiság és a kísérletező kedv néha valóban új fejezetet nyithat a hazai agráriumban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu