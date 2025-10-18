Olívaolaj a Balaton-felvidékről: Török Csaba sikertörténete (galéria)

A Badacsony oldalában, a 2HA Pincészet dűlőin nemcsak szőlőtőkék hajladoznak a szélben, hanem olajfák is. Török Csaba borász néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy létrehozza az első magyar olívaolajat, amely valóban itthoni termésből és feldolgozásból születik. A 2HA borai után így jött világra az ország első hazai olívaolaja – nem kis kitartás, kísérletezés és veszteség árán.

Magyar olívaolaj a Badacsonyból

Fotó: Nagy Lajos

Badacsonyban születik az első magyar olívaolaj

A történet egy ajándékkal kezdődött: 2006-ban Török Csaba három olajfacsemetét kapott egy spanyol ismerősétől. Kettő az első tél után elpusztult, a harmadik viszont újra kihajtott. „Ez adott lendületet – meséli. – Azt gondoltam, ha a borászatunk Toszkán eredetű szőlőfajtákkal jól boldogul, miért ne próbálkozhatnék olajfákkal is?”

Az első évek kemény leckét adtak. A mediterrán növények nehezen viselték a hideget, és a borász több száz facsemetét veszített el. Egy különösen hideg tél után szinte az egész ültetvény kifagyott. „Kontármódon vágtam bele” – mondja mosolyogva. „De nem adtam fel. Újrakezdtem, és közben elkezdtem kutatni, melyik fajták bírják legjobban a telet.”

A kitartó munka meghozta a gyümölcsét: ma már mintegy 500 olajfa nő a 2HA birtok különböző dűlőin, 14 fajtából. Csaba szerint ez már nem csupán hóbort, hanem komoly agrárkísérlet: célja, hogy bebizonyítsa, az olajfa képes alkalmazkodni a magyar klímához. Néhány hasonlóan lelkes gazdával köztük baranyai és zalai termelőkkel tapasztalatot, oltóágakat és ötleteket is cserélnek egymás között.