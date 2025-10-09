1 órája
Új kaland vár Fügére és Samura – A veszprémi csacsik útra kelnek (+ videó)
A házi szamár (Equus asinus) az egyik legrégebben háziasított állatfaj, története mintegy ötezer évre nyúlik vissza. Őse az afrikai vadszamár volt, amelyet elsősorban teherhordásra és munkára fogtak be a korai civilizációk. Bár ma már kevesebbszer látjuk őket mezőgazdasági munkában, a szamarak világszerte a vidéki élet hűséges és szívós szereplői maradtak.
A házi szamár a lónál kisebb termetű, páratlanujjú patás. Nyugodt vérmérsékletű, intelligens és rendkívül tanulékony állat. Békés természetével, engedelmességével és kitartásával hamar a gazdák kedvencévé vált. A magyar parlagi szamár, amelyet 2004-ben ismertek el hivatalosan fajtaként, hazánkban őshonos és törvényileg védett háziállat. Különleges ismertetőjegyei közé tartozik a gerincén végigfutó sötét csík és a vállkereszt. Gyakran megfigyelhetők a lábain zebraszerű csíkozások is.
A parlagi szamár testtömege 120–150 kilogramm, testhossza 110–130 centiméter. Főként fűfélékkel és gabonákkal táplálkozik, vemhessége körülbelül egy évig tart, ezt követően egy csikót hoz világra. Az IUCN Vörös Listáján szerepel, Magyarországon pedig védett, őshonos fajként tartják számon.
A faj nemcsak történelmi és mezőgazdasági szerepe miatt fontos, hanem ma már egyre inkább hobbiállatként is kedvelt. Játékos természetük és kedves megjelenésük miatt sokan tartanak szamarat kisebb birtokokon, állatparkokban vagy terápiás célokra.
Két magyar parlagi szamár búcsúzik a látogatóktól
A Veszprémi Állatkert két parlagi szamara, Füge és Samu igazi kedvencei voltak a látogatóknak. A két csacsifiú itt született, és az elmúlt években számtalan gyerek és felnőtt szívét meghódították barátságos viselkedésükkel. Most azonban új kaland vár rájuk – a veszprémi állatkert tájékoztatása szerint hamarosan új otthonba költöznek, ahol tovább folytathatják békés, játékos életüket.
Az állatkert később ad majd részletes tájékoztatást arról, hová kerül Füge és Samu, így bár a veszprémiek búcsút vesznek két jól ismert szamaruktól, a történet boldog folytatást ígér – hiszen a csacsik ott is mosolyt csalnak majd mindenki arcára, ahová elköltöznek.
