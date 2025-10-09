Új kaland vár Fügére és Samura – A veszprémi csacsik útra kelnek (+ videó)

A házi szamár a lónál kisebb termetű, páratlanujjú patás. Nyugodt vérmérsékletű, intelligens és rendkívül tanulékony állat. Békés természetével, engedelmességével és kitartásával hamar a gazdák kedvencévé vált. A magyar parlagi szamár, amelyet 2004-ben ismertek el hivatalosan fajtaként, hazánkban őshonos és törvényileg védett háziállat. Különleges ismertetőjegyei közé tartozik a gerincén végigfutó sötét csík és a vállkereszt. Gyakran megfigyelhetők a lábain zebraszerű csíkozások is.

A magyar parlagi szamár idehaza védett faj

Forrás: Veszprémi Állatkert/ Facebook

A parlagi szamár testtömege 120–150 kilogramm, testhossza 110–130 centiméter. Főként fűfélékkel és gabonákkal táplálkozik, vemhessége körülbelül egy évig tart, ezt követően egy csikót hoz világra. Az IUCN Vörös Listáján szerepel, Magyarországon pedig védett, őshonos fajként tartják számon.

A faj nemcsak történelmi és mezőgazdasági szerepe miatt fontos, hanem ma már egyre inkább hobbiállatként is kedvelt. Játékos természetük és kedves megjelenésük miatt sokan tartanak szamarat kisebb birtokokon, állatparkokban vagy terápiás célokra.