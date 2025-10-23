Meglepetés
1 órája
Magyar Péter is ott van a Békemeneten
Kevesen számítottak a Békemeneten arra, ami a Nyugatinál fogadja őket.
A Vadhajtások szúrta ki a nem mindennapi jelenést a Békemeneten, ami miatt Magyar Péter vaószínűleg megint ki fog borulni.
6 órája
Békemenet 2025: Magyarország újra kiáll a béke és a szabadság mellett
