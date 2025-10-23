október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

5 órája

Magyar Péter is ott van a Békemeneten

Címkék#Békemenet#Usula von der Leyen#Magyar Péter

Kevesen számítottak a Békemeneten arra, ami a Nyugatinál fogadja őket.

Veol.hu

A Vadhajtások szúrta ki a nem mindennapi jelenést a Békemeneten, ami miatt Magyar Péter vaószínűleg megint ki fog borulni. 

Magyar Pétert bábként rángatja von der Leyen
Fotó: MW

 

 

