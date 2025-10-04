Halálba táncoltatták az áldozataikat – Félelmetes legendák a Balaton tüzes szörnyeiről

A tüzesember, a lidérc és a ludvérc alakja újra és újra felbukkan a helyi hagyományban, s nemegyszer keverte rémületbe a magyar tenger partján élőket és az erre vetődő vándorokat.

Sötét titkok a magyar tenger mélyéről: lidércek és tüzes szörnyek rémisztgették az utazókat

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A magyar tenger rémei: így üldözték halálba az utazókat a tüzesemberek

A 18–19. században a Balaton partján élők gyakran meséltek tüzesemberekről. Ezek a szikrázó, parázsló alakok rostaformájú kalapban, kezükben bottal jelentek meg, egész testükben sziporkázva. A hiedelem szerint olyan emberekből lettek, akik életükben súlyos igazságtalanságot követtek el, haláluk után pedig kárhozott lélekként tértek vissza.

Megjelenésük nemcsak ijesztő volt, hanem veszélyes is. Az országutak mellett, a réteken ugrándoztak, tüzes botjaikkal dobálózva ijesztgették a késői utazókat. Sokszor dudaszó mellett táncoltatták beteggé a járókelőket, máskor a közeli mocsárba kergették őket, ahol a szerencsétlen áldozatok gyakran a halálukat lelték.

Lidércfény és a mocsarak halálos csapdája

A tüzesemberekhez kapcsolódó egyik legfontosabb elem a lidércfény. A népi hiedelem szerint ezek a titokzatos, kékes lángok a mocsarak fölött jelentek meg, s a vándorok gyakran tábortűznek hitték őket. A csalóka fényt követve azonban könnyen a lápba süllyedhettek.

A tudományos magyarázat ma már ismert: a jelenség a mocsaras területekről felszálló gázok öngyulladása miatt keletkezik. A közvilágítás elterjedése előtt az éjszakai közlekedés különösen veszélyes volt, így sok vándor esett áldozatul a lidércfények megtévesztő ragyogásának.