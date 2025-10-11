október 11., szombat

Brigitta névnap

Időjárás

1 órája

Reggel még fúj, délutánra elcsendesedik – Ilyen idő vár ma Veszprémben

Címkék#Veszprém#időjárási helyzet#hőmérséklet levegő#csapadék#égbolt

Veszprémben ma minden adott egy kellemes őszi szombathoz. A reggeli órákban még érezhető a szél, de napközben fokozatosan mérséklődik, és több órán át süt majd a nap. A levegő 20 fokig melegszik, csapadékra sehol sem kell számítani.

Ma Veszprém felett változóan napos-felhős égbolt lesz a jellemző, eső nélkül. Mai időjárás: a nap első felében még élénk északnyugati szél fúj, de délutánra lecsendesedik a légmozgás. A hőmérséklet kora délutánra eléri a 19–20 °C-ot, ami kifejezetten enyhe, kellemes időjárás október közepén – írja a köpönyeg.hu.

Mai időjárás: Reggel hűvös, délután kellemes, este csendes
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

  • A reggeli órákban 8–9 °C körül alakult a hőmérséklet, a levegő tiszta, friss volt, de a szél helyenként még élénken fújt.
  • Többórás napsütés ígérkezik, a szél gyengül, a hőmérséklet 19–20 °C körül tetőzik. Ideális idő a szabadtéri programokhoz.
  • Estére lehűlés kezdődik, 10–12 °C köré csökken a hőmérséklet, az ég pedig változóan felhős, de száraz marad.

Figyelmeztetés, érdekesség

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma nem várható veszélyes időjárási esemény Veszprém térségében. A reggeli erősebb szél napközben fokozatosan gyengül, így nyugodt, derűs szombat elé nézünk.

Tippek a mai napra

  • Reggel még jól jöhet egy vékony kabát, de napközben elég lesz a pulóver.
  • A délutáni napsütés ideális városi sétákhoz, kiránduláshoz, vagy kávézáshoz a teraszon.
  • Estére hűvösödik, ezért érdemes rétegesen öltözni.

Összefoglalás

Veszprémben ma igazi őszi hétvégi idő vár: a reggeli szél fokozatosan elcsendesedik, délután sok lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 20 fok közelében alakul. A levegő friss, az ég derűs – igazi pihentető szombat ígérkezik.

 

