Második alkalommal szervezték meg az OviOlimpiát

Nagy várakozással és izgalommal érkeztünk az Alsóörsi csarnokba, hisz a tavalyi évben a Vándorkupát mi vihettük haza szeretett óvodánkba, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsődébe. A ceremónia előtt Vígh Zsolt, a magyar para-asztaliteniszcsapat szövetségi kapitánya 4 magyar és belga paralimpikon sportolóval meglátogatott bennünket, ezzel is emelve a rendezvényünk fényét. Köszönjük a látogatást és a felajánlott támogatást, amit az első helyen végzett csapat vihetett haza.

Ismét Alsóörsön rendezték meg az OviOlimpiát

Fotó: Beckerné Sabján Ottilia

A játékos sportvetélkedőt a környezettudatosság és az egészséges életmódra nevelés jegyében szerveztük, aminek legfőbb célja a mozgás megszerettetése. Egy igazi, emlékezetes, közös sportélményben volt részünk, ahol az Alsóörsi sportcsarnok lelátója megtelt szurkolókkal: mindhárom óvodából jöttek gyermekek, felnőttek, szülők.

II. OviOlimpia Alsóörsön

A megnyitó ünnepségen fellobogott az olimpiai láng, a szívünk a torkunkba dobogott, lélegzetünket visszafojtva, büszkén lépdeltünk egymás mögött. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere; Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere, Alsóörs sportjáért felelős; Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere; Sárdi Máté, Lovas polgármestere után Csiszárné Huszár Judit, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde főigazgatója, Tóthné Ferencz Henriette, a Mandulavirág Óvoda igazgatója és jómagam, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde főigazgatója 1-1 bátor kisgyermekkel, egymásnak átadva hoztuk magunkkal az olimpiai lángot. Minket követtek az óvodai zászlók alatt a részt vevő csapatok, a Napraforgó óvoda, a Mandulavirág óvoda és a Magocskák óvoda gyermekei, pedagógusai.