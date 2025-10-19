1 órája
Második alkalommal szervezték meg az OviOlimpiát
A II. OviOlimpiát újra Alsóörsön rendezték meg, közös szervezéssel az alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a csopaki Mandulavirág Óvoda, valamint az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde együttműködésében.
Fotó: Beckerné Sabján Ottilia
Nagy várakozással és izgalommal érkeztünk az Alsóörsi csarnokba, hisz a tavalyi évben a Vándorkupát mi vihettük haza szeretett óvodánkba, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsődébe. A ceremónia előtt Vígh Zsolt, a magyar para-asztaliteniszcsapat szövetségi kapitánya 4 magyar és belga paralimpikon sportolóval meglátogatott bennünket, ezzel is emelve a rendezvényünk fényét. Köszönjük a látogatást és a felajánlott támogatást, amit az első helyen végzett csapat vihetett haza.
A játékos sportvetélkedőt a környezettudatosság és az egészséges életmódra nevelés jegyében szerveztük, aminek legfőbb célja a mozgás megszerettetése. Egy igazi, emlékezetes, közös sportélményben volt részünk, ahol az Alsóörsi sportcsarnok lelátója megtelt szurkolókkal: mindhárom óvodából jöttek gyermekek, felnőttek, szülők.
II. OviOlimpia Alsóörsön
A megnyitó ünnepségen fellobogott az olimpiai láng, a szívünk a torkunkba dobogott, lélegzetünket visszafojtva, büszkén lépdeltünk egymás mögött. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere; Ferenczy Gábor, Alsóörs alpolgármestere, Alsóörs sportjáért felelős; Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere; Sárdi Máté, Lovas polgármestere után Csiszárné Huszár Judit, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde főigazgatója, Tóthné Ferencz Henriette, a Mandulavirág Óvoda igazgatója és jómagam, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde főigazgatója 1-1 bátor kisgyermekkel, egymásnak átadva hoztuk magunkkal az olimpiai lángot. Minket követtek az óvodai zászlók alatt a részt vevő csapatok, a Napraforgó óvoda, a Mandulavirág óvoda és a Magocskák óvoda gyermekei, pedagógusai.
Második alkalommal szervezték meg az OviOlimpiátFotók: Beckerné Sabján Ottilia
A köszöntő beszédek után közös bemelegítés következett, majd elfoglalta a versenypályát mind a 7 csapat, csapatonként 10 gyermek, 3 felkészítő pedagógussal. A kis olimpikonok 7 próbán vettek részt, ahol szükségük volt az ügyességükre, gyorsaságukra, térérzékelésükre, gondolkodásukra, együttműködésükre is. A gyermekek csillogó szemekkel, elszántan, sportszerűen, a szabályokat betartva végezték a játékos feladatokat, ahol különféle akadályokon át „csigabigákat gyűjtöttek”, „katicabogarakat mentettek”, „kertet építettek”, „napocskát készítettek”, Föld térképet „varázsoltak”…
A II. OviOlimpia eredményhirdetésén minden kisgyermek kapott érmet (Balatonalmádi Balaton Korong Pont Kerámia műhely által készített egyedi érem), oklevelet (tervező a Dekart Design reklámiroda), gyümölcsszeletet, gyümölcsöt, gyümölcslét. Az OviOlimpia Vándorkupát a legügyesebb csapat vihette haza óvodájának, mely ebben az évben a csopaki Mandulavirág Óvodába került! Gratulálunk nekik és jövőre újra találkozunk!
Beckerné Sabján Ottilia
az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde főigazgatója