október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ha vásároltál belőle, ne fogyaszd el!

1 órája

Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát

Címkék#NKFH#termékvisszahívás#tea

Október elején újabb termékvisszahívás borzolta fel a vásárlók kedélyeit: egy népszerű dél-amerikai eredetű teát vontak ki a forgalomból, miután a hatóságok a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradványt találtak benne. A döntést az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer, a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jelentése alapján hozták meg, a mate tea visszahívása október 9-én lépett életbe.

Titzl Vivien

Az érintett termék egy Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea, amelyet Kamlesh Kft. forgalmazott Magyarországon. A hatóságok arra kérték a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a megadott LOT: 0224 jelzésű tételből, az ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszatérítik az árát.

Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea került le a boltok polcairól
Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea került le a boltok polcairól
Forrás: NKFH.hu

A vizsgálatok során határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki a teában. Ez azt jelenti, hogy a levelekben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által meghatározott maximális szintnél több vegyi anyag maradt vissza, amelyet a termesztés során a növények védelmére használtak.

A növényvédőszerek – más néven peszticidek – olyan kémiai anyagok, amelyeket a gazdák a terményeket veszélyeztető kártevők, gombák vagy gyomok ellen vetnek be. Bár nélkülözhetetlen szerepük van a nagyüzemi mezőgazdaságban, maradványaik az élelmiszerekben egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az EFSA ezért szigorúan szabályozza, mennyi növényvédő szer lehet jelen az egyes élelmiszerekben, és a hatóságok rendszeresen ellenőrzik ezek betartását.

A határérték túllépése nem jelenti automatikusan, hogy a termék azonnali mérgezést okozna, ám hosszabb távon a szervezetben felhalmozódó vegyi anyagok növelhetik bizonyos betegségek, például májkárosodás vagy hormonális zavarok kockázatát. Ezért az ilyen esetekben a terméket azonnal kivonják a forgalomból, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek.

A mate tea és népszerűsége

A mate tea – vagy ahogy Dél-Amerikában nevezik, yerba maté – Argentína, Paraguay és Uruguay hagyományos itala. A teát a matefa (Ilex paraguariensis) szárított leveleiből készítik, és különleges, füstös, enyhén kesernyés íze mellett számos egészségügyi hatása miatt vált ismertté világszerte.

A mate rendszeres fogyasztása fokozza a testi és szellemi frissességet, élénkíti az idegrendszert, ugyanakkor nyugtató hatással is bír. Segíti az emésztést, gyorsítja az anyagcserét, és a sportolók körében is kedvelt ital, mert fokozza az energiaszintet és a zsírégetést. Emellett gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, így sokan a zöld tea egészségesebb alternatívájaként tekintenek rá.

A maté egyszerre enyhén kesernyés és frissítő ízvilágával különleges élményt nyújt, amihez a hagyományos calabaza (tökből készült edény) és a bombilla (fém szívószál) használata is hozzájárul.
A maté egyszerre enyhén kesernyés és frissítő ízvilágával különleges élményt nyújt, amihez a hagyományos calabaza (tökből készült edény) és a bombilla (fém szívószál) használata is hozzájárul.
Forrás: matézz.hu

Ezek a tulajdonságok tették különösen népszerűvé az utóbbi években Magyarországon is. Egyre több bioboltban és drogériában lehet hozzájutni a dél-amerikai eredetű teához, amelyet sokan fogyókúrás italnak, mások természetes energizálónak használnak.

Amikor a természetesség elveszik

A mostani visszahívás azonban rávilágít arra, hogy még a „természetes” vagy „bio” jelzővel ellátott termékek esetében sem vehetjük biztosra, hogy teljesen mentesek minden káros anyagtól. A dél-amerikai országokban – így Argentínában is – a növényvédőszer-használat szabályozása nem mindig egyezik meg az európai normákkal. Emiatt előfordulhat, hogy egy helyben engedélyezett szer maradványai Európában már túllépik a megengedett határértéket.

A mate tea termesztése különösen érzékeny folyamat: a leveleket gyakran nagy mennyiségben kezelik rovarirtókkal és gombaölő szerekkel, hogy megóvják a trópusi klímában gyorsan szaporodó kártevőktől. Ez a gyakorlat ugyan biztosítja a hozamot, de egyben növeli a maradványanyagok kockázatát is.

Mit tehet a fogyasztó?

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy mindig ellenőrizzék a termék csomagolásán a LOT-számot és a vonalkódot, különösen, ha az érintett tétel szerepel a hírekben. Érdemes figyelni a NKFH és az EFSA hivatalos közleményeit, hiszen ezek a források gyorsan tájékoztatnak a legújabb élelmiszerbiztonsági eseményekről.

Ha valaki mate teát szeretne továbbra is fogyasztani, válasszon ellenőrzött forrásból származó, lehetőleg bio minősítésű terméket. A minőségi gyártók rendszeresen bevizsgáltatják termékeiket, és feltüntetik a laboratóriumi ellenőrzések eredményeit is.

Összegzés

A mostani termékvisszahívás egy újabb figyelmeztetés: bármennyire is természetesnek tűnik egy termék, az élelmiszerbiztonság szempontjából csak a folyamatos ellenőrzés és szigorú szabályozás garantálhatja a fogyasztók védelmét. A mate tea továbbra is az egyik legértékesebb, egészséget támogató ital lehet – de csak akkor, ha termesztése és feldolgozása megfelel az előírásoknak.

Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a tudatosság nem csupán az egészséges életmód része, hanem az egészségünk megőrzésének elengedhetetlen feltétele is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu