Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát
Október elején újabb termékvisszahívás borzolta fel a vásárlók kedélyeit: egy népszerű dél-amerikai eredetű teát vontak ki a forgalomból, miután a hatóságok a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradványt találtak benne. A döntést az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer, a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jelentése alapján hozták meg, a mate tea visszahívása október 9-én lépett életbe.
Az érintett termék egy Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea, amelyet Kamlesh Kft. forgalmazott Magyarországon. A hatóságok arra kérték a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a megadott LOT: 0224 jelzésű tételből, az ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszatérítik az árát.
A vizsgálatok során határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki a teában. Ez azt jelenti, hogy a levelekben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által meghatározott maximális szintnél több vegyi anyag maradt vissza, amelyet a termesztés során a növények védelmére használtak.
A növényvédőszerek – más néven peszticidek – olyan kémiai anyagok, amelyeket a gazdák a terményeket veszélyeztető kártevők, gombák vagy gyomok ellen vetnek be. Bár nélkülözhetetlen szerepük van a nagyüzemi mezőgazdaságban, maradványaik az élelmiszerekben egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az EFSA ezért szigorúan szabályozza, mennyi növényvédő szer lehet jelen az egyes élelmiszerekben, és a hatóságok rendszeresen ellenőrzik ezek betartását.
A határérték túllépése nem jelenti automatikusan, hogy a termék azonnali mérgezést okozna, ám hosszabb távon a szervezetben felhalmozódó vegyi anyagok növelhetik bizonyos betegségek, például májkárosodás vagy hormonális zavarok kockázatát. Ezért az ilyen esetekben a terméket azonnal kivonják a forgalomból, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek.
A mate tea és népszerűsége
A mate tea – vagy ahogy Dél-Amerikában nevezik, yerba maté – Argentína, Paraguay és Uruguay hagyományos itala. A teát a matefa (Ilex paraguariensis) szárított leveleiből készítik, és különleges, füstös, enyhén kesernyés íze mellett számos egészségügyi hatása miatt vált ismertté világszerte.
A mate rendszeres fogyasztása fokozza a testi és szellemi frissességet, élénkíti az idegrendszert, ugyanakkor nyugtató hatással is bír. Segíti az emésztést, gyorsítja az anyagcserét, és a sportolók körében is kedvelt ital, mert fokozza az energiaszintet és a zsírégetést. Emellett gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, így sokan a zöld tea egészségesebb alternatívájaként tekintenek rá.
Ezek a tulajdonságok tették különösen népszerűvé az utóbbi években Magyarországon is. Egyre több bioboltban és drogériában lehet hozzájutni a dél-amerikai eredetű teához, amelyet sokan fogyókúrás italnak, mások természetes energizálónak használnak.
Amikor a természetesség elveszik
A mostani visszahívás azonban rávilágít arra, hogy még a „természetes” vagy „bio” jelzővel ellátott termékek esetében sem vehetjük biztosra, hogy teljesen mentesek minden káros anyagtól. A dél-amerikai országokban – így Argentínában is – a növényvédőszer-használat szabályozása nem mindig egyezik meg az európai normákkal. Emiatt előfordulhat, hogy egy helyben engedélyezett szer maradványai Európában már túllépik a megengedett határértéket.
A mate tea termesztése különösen érzékeny folyamat: a leveleket gyakran nagy mennyiségben kezelik rovarirtókkal és gombaölő szerekkel, hogy megóvják a trópusi klímában gyorsan szaporodó kártevőktől. Ez a gyakorlat ugyan biztosítja a hozamot, de egyben növeli a maradványanyagok kockázatát is.
Mit tehet a fogyasztó?
A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy mindig ellenőrizzék a termék csomagolásán a LOT-számot és a vonalkódot, különösen, ha az érintett tétel szerepel a hírekben. Érdemes figyelni a NKFH és az EFSA hivatalos közleményeit, hiszen ezek a források gyorsan tájékoztatnak a legújabb élelmiszerbiztonsági eseményekről.
Ha valaki mate teát szeretne továbbra is fogyasztani, válasszon ellenőrzött forrásból származó, lehetőleg bio minősítésű terméket. A minőségi gyártók rendszeresen bevizsgáltatják termékeiket, és feltüntetik a laboratóriumi ellenőrzések eredményeit is.
Összegzés
A mostani termékvisszahívás egy újabb figyelmeztetés: bármennyire is természetesnek tűnik egy termék, az élelmiszerbiztonság szempontjából csak a folyamatos ellenőrzés és szigorú szabályozás garantálhatja a fogyasztók védelmét. A mate tea továbbra is az egyik legértékesebb, egészséget támogató ital lehet – de csak akkor, ha termesztése és feldolgozása megfelel az előírásoknak.
Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a tudatosság nem csupán az egészséges életmód része, hanem az egészségünk megőrzésének elengedhetetlen feltétele is.
