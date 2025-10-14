Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát

Az érintett termék egy Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea, amelyet Kamlesh Kft. forgalmazott Magyarországon. A hatóságok arra kérték a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a megadott LOT: 0224 jelzésű tételből, az ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszatérítik az árát.

Argentínából származó, 1 kilogrammos kiszerelésű yerba mate tea került le a boltok polcairól

Forrás: NKFH.hu

A vizsgálatok során határértéket meghaladó növényvédőszer-maradványt mutattak ki a teában. Ez azt jelenti, hogy a levelekben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által meghatározott maximális szintnél több vegyi anyag maradt vissza, amelyet a termesztés során a növények védelmére használtak.

A növényvédőszerek – más néven peszticidek – olyan kémiai anyagok, amelyeket a gazdák a terményeket veszélyeztető kártevők, gombák vagy gyomok ellen vetnek be. Bár nélkülözhetetlen szerepük van a nagyüzemi mezőgazdaságban, maradványaik az élelmiszerekben egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Az EFSA ezért szigorúan szabályozza, mennyi növényvédő szer lehet jelen az egyes élelmiszerekben, és a hatóságok rendszeresen ellenőrzik ezek betartását.