Szigorított a MÁV: mutatjuk az egységesített pótdíj összegét

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 17-től egységes 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetni azoknak, akik jegy nélkül utaznak, függetlenül attól, hogy a fedélzeten vagy utólag, csekken rendezik a Máv pótdíját. A döntés a budapesti HÉV-hez és a helyi közlekedéshez hasonlóan az ország összes vasútvonalára, így a Veszprém–Győr, a Zirc–Székesfehérvár és a Balaton-felvidéki járatokra is vonatkozik.

Minimum 25 ezer forint lesz a MÁV pótdíj

Fotó: Benkő Péter/Napló

Szigorított a társaság: egységes MÁV pótdíjat vezettek be

Korábban a MÁV még különbséget tett a fedélzeten történő fizetés és az utólagos rendezés között, de a vasúttársaság szerint az önkiszolgáló jegykiadó automaták és a mobilalkalmazások elterjedésével ez a kedvezmény okafogyottá vált. Ma már szinte minden állomáson és telefonról is megváltható a jegy vagy bérlet. A cég közlése szerint a bliccelés mára ritka jelenség: kétszáz utasból mindössze egyet érint. Aki viszont elmulasztja a jegyvásárlást, annak a pótdíjat 30 napon belül 25 ezer, azon túl 50 ezer forintért kell rendeznie. Azonban ez megelőzhető, ha kihasználja a következő lehetőséget: