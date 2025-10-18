október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A vasúttársaság nyitva hagyott egy kiskaput

2 órája

Szigorított a MÁV: mutatjuk az egységesített pótdíj összegét

Címkék#vasúttársaság#Veszprém#MÁV#bliccelés#rendszer#bérlet

A MÁV-csoport csütörtöktől egységes, 25 ezer forintos pótdíjat vezet be minden járatán, függetlenül attól, hogy az utas a vonaton vagy utólag, csekken fizet. A vasúttársaság szerint mostanra minden utasnak elérhető a jegyvásárlás. Ám van egy kiskapu, hogy ne kelljen súlyos tízezreket fizetni!

Csizi Péter

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 17-től egységes 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetni azoknak, akik jegy nélkül utaznak, függetlenül attól, hogy a fedélzeten vagy utólag, csekken rendezik a Máv pótdíját. A döntés a budapesti HÉV-hez és a helyi közlekedéshez hasonlóan az ország összes vasútvonalára, így a Veszprém–Győr, a Zirc–Székesfehérvár és a Balaton-felvidéki járatokra is vonatkozik.

Minimum 25 ezer forint lesz a MÁV pótdíj – változott a rendszer Veszprémben is
Minimum 25 ezer forint lesz a MÁV pótdíj
Fotó: Benkő Péter/Napló

Szigorított a társaság: egységes MÁV pótdíjat vezettek be

Korábban a MÁV még különbséget tett a fedélzeten történő fizetés és az utólagos rendezés között, de a vasúttársaság szerint az önkiszolgáló jegykiadó automaták és a mobilalkalmazások elterjedésével ez a kedvezmény okafogyottá vált. Ma már szinte minden állomáson és telefonról is megváltható a jegy vagy bérlet. A cég közlése szerint a bliccelés mára ritka jelenség: kétszáz utasból mindössze egyet érint. Aki viszont elmulasztja a jegyvásárlást, annak a pótdíjat 30 napon belül 25 ezer, azon túl 50 ezer forintért kell rendeznie. Azonban ez megelőzhető, ha kihasználja a következő lehetőséget:

A vasúttársaság azt is jelezte, hogy ha valaki otthon felejti a bérletét, 2600 forintért utólag bemutathatja, így elkerülheti a magasabb büntetést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu