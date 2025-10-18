2 órája
Szigorított a MÁV: mutatjuk az egységesített pótdíj összegét
A MÁV-csoport csütörtöktől egységes, 25 ezer forintos pótdíjat vezet be minden járatán, függetlenül attól, hogy az utas a vonaton vagy utólag, csekken fizet. A vasúttársaság szerint mostanra minden utasnak elérhető a jegyvásárlás. Ám van egy kiskapu, hogy ne kelljen súlyos tízezreket fizetni!
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint október 17-től egységes 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetni azoknak, akik jegy nélkül utaznak, függetlenül attól, hogy a fedélzeten vagy utólag, csekken rendezik a Máv pótdíját. A döntés a budapesti HÉV-hez és a helyi közlekedéshez hasonlóan az ország összes vasútvonalára, így a Veszprém–Győr, a Zirc–Székesfehérvár és a Balaton-felvidéki járatokra is vonatkozik.
Szigorított a társaság: egységes MÁV pótdíjat vezettek be
Korábban a MÁV még különbséget tett a fedélzeten történő fizetés és az utólagos rendezés között, de a vasúttársaság szerint az önkiszolgáló jegykiadó automaták és a mobilalkalmazások elterjedésével ez a kedvezmény okafogyottá vált. Ma már szinte minden állomáson és telefonról is megváltható a jegy vagy bérlet. A cég közlése szerint a bliccelés mára ritka jelenség: kétszáz utasból mindössze egyet érint. Aki viszont elmulasztja a jegyvásárlást, annak a pótdíjat 30 napon belül 25 ezer, azon túl 50 ezer forintért kell rendeznie. Azonban ez megelőzhető, ha kihasználja a következő lehetőséget:
A vasúttársaság azt is jelezte, hogy ha valaki otthon felejti a bérletét, 2600 forintért utólag bemutathatja, így elkerülheti a magasabb büntetést.
