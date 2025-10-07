Bevezeti a MÁV az új utastájékoztatást Veszprémben is? Itt a válasz!

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint a rendszer lényege, hogy minden peronon színes ábrák jelzik, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. Így a helyjegyes utasok pontosan tudhatják, hol várakozzanak a vonat érkezésekor, elkerülve a kapkodást és a felesleges tolongást.

Új utastájékoztatás a MÁV-nál: kényelmesebb és stresszmentesebb utazás

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

A nyári pilotprojekt a balatoni állomásokon már bizonyította a rendszer hatékonyságát. A visszajelzések alapján az utasok gyorsabban találták meg a számukra kijelölt kocsit, a vonatok rövidebb ideig álltak az állomáson, így gördülékenyebb lett a közlekedés. A fejlesztésnek köszönhetően csökkent a felszállással járó stressz, ami különösen a nyári szezonban, a Balaton felé induló vonatoknál volt érzékelhető.

A sikeres balatoni próba után a MÁV a rendszert Kelenföldön is bevezette, így a főváros egyik legforgalmasabb állomásán is megtapasztalhatják az utasok a fejlesztés előnyeit. A módszer a nemzetközi gyakorlatban is bevált, Magyarországon pedig jelenleg több mint 40 állomáson futó pilotprojektként működik. A MÁV kéri az utasokat, hogy figyeljék a szektortáblákat az állomásokon, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer hatékony működéséhez. A táblák segítségével a helyjeggyel utazók a lehető leggyorsabban és kényelmesen találhatják meg a helyüket, és a vonatok pontosabban indulhatnak.