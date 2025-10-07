október 7., kedd

Peronszektorálási projekt

Bevezeti a MÁV az új utastájékoztatást Veszprémben is? Itt a válasz!

A MÁV-csoport az utastájékoztatás terén új, innovatív fejlesztést vezetett be, amely minden helyjeggyel utazó számára jelentősen megkönnyíti a vonatra szállást.

Titzl Vivien

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint a rendszer lényege, hogy minden peronon színes ábrák jelzik, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. Így a helyjegyes utasok pontosan tudhatják, hol várakozzanak a vonat érkezésekor, elkerülve a kapkodást és a felesleges tolongást.

Új utastájékoztatás a MÁV-nál: kényelmesebb és stresszmentesebb utazás
Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport/Facebook

A nyári pilotprojekt a balatoni állomásokon már bizonyította a rendszer hatékonyságát. A visszajelzések alapján az utasok gyorsabban találták meg a számukra kijelölt kocsit, a vonatok rövidebb ideig álltak az állomáson, így gördülékenyebb lett a közlekedés. A fejlesztésnek köszönhetően csökkent a felszállással járó stressz, ami különösen a nyári szezonban, a Balaton felé induló vonatoknál volt érzékelhető.

A sikeres balatoni próba után a MÁV a rendszert Kelenföldön is bevezette, így a főváros egyik legforgalmasabb állomásán is megtapasztalhatják az utasok a fejlesztés előnyeit. A módszer a nemzetközi gyakorlatban is bevált, Magyarországon pedig jelenleg több mint 40 állomáson futó pilotprojektként működik. A MÁV kéri az utasokat, hogy figyeljék a szektortáblákat az állomásokon, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer hatékony működéséhez. A táblák segítségével a helyjeggyel utazók a lehető leggyorsabban és kényelmesen találhatják meg a helyüket, és a vonatok pontosabban indulhatnak.

Gördülékenyebb utazás Veszprémben is a MÁV peronszektorálásával

A fejlesztés terjedése nem áll meg: a Veszprém vármegyei vasútállomásokra vonatkozó tervekről a MÁV sajtóosztályától kaptunk tájékoztatást, amit változtatás nélkül közlünk:

"A MÁV-csoport úgynevezett peronszektorálási projektje jelenleg tesztüzemben zajlik. Folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat és az újabb lehetséges helyszíneket, amelyek alapján elvégezhetjük a szükséges finomhangolásokat. E projekt keretében Veszprém vármegyében a peronszektorálás megjelenése a MÁV által üzemeltetett Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca vasútvonalon várható."

A fejlesztés célja, hogy a helyjegy szerinti várakozás minden forgalmas állomáson egyszerűbbé, gyorsabbá és stresszmentesebbé váljon, így a jövőben a vonatra szállás mindenki számára kényelmes élménnyé válhat.

A peronszektorálási projekttel kapcsolatban a GYSEV-et is megkérdeztük, mivel a vármegye többi vasútvonalát ők üzemeltetik. Válaszukat várjuk, és amint megérkezik, tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

