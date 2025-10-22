Veszprém vármegyei diákoknak indul mentorált program – ne hagyd ki!

Az első lépés az MCC Középiskolás Programhoz a veszprémi diákok számára. A képzés 9–12. évfolyamos diákoknak kínál olyan lehetőséget, amely iskola mellett végezhető és kiegészíti a tanórákat – írja az MCC.hu.

MCC Középiskolás Program – A veszprémi helyszín.

Forrás: mcc.hu

Az MCC Középiskolás Program részletei

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Program célja a diákok képességeinek, tudásának és önismeretének fejlesztése.

A program szemeszterekből, e-learning kurzusokból, klubdélutánokból és hétvégi jelenléti alkalmakból áll. A résztvevők a történelem, közgazdaságtan és nemzetközi kapcsolatok mellett készségeket fejlesztő foglalkozásokon is részt vehetnek.

Az országos program 2024-től emelt szintű FAKT modulokkal bővült, amelyek havi képzési hétvégét és külföldi tanulmányutat kínálnak.

A mentorálás révén a diákok személyre szabott támogatást kapnak, miközben közösségi eseményeken és workshopokon sajátíthatják el az önálló gondolkodás és projekttervezés alapjait.

Miért érdemes jelentkezni?

A program a veszprémi diákok számára könnyen elérhető és a hagyományos tanórákon túl lehetőséget biztosít a készségek kibontakoztatására. A mentorálás és a közösségi képzések során a résztvevők önállóan oldhatnak meg feladatokat, miközben baráti kapcsolatok és szakmai élmények születnek.

Tudnivalók jelentkezés előtt

A jelentkezési határidő december 31., az online felületen önéletrajz és motivációs levél szükséges, az iskolai és versenyeredmények feltöltésével.

A programba jelentkezhetnek azok a diákok, akik még nem kezdték meg a 12. évfolyamot. A felvételi folyamat írásbeli és szóbeli beszélgetésből áll.

A korábbi években már beszámoltunk arról, az MCC tehetséggondozó programjai hosszú távon építik a diákok képességeit: 2023-ban az MCC Plusz Program lehetővé tette, hogy a középiskolások kollégiumi férőhely nélkül is bekapcsolódjanak a szakmai és közösségi életbe, míg 2024 nyarán rekordszámú, mintegy 3200 általános iskolás jelentkezett az MCC Fiatal Tehetség Programjára (FIT), amely a közoktatást kiegészítve, élménypedagógiai módszerekkel támogatja a fiatal tehetségek fejlődését.