Megvannak a Megasztár élő show-jának versenyzői

A tehetségkutató idei évada fontos mérföldkőhöz érkezett: a második középdöntő lezárultával kiderült, kik léphetnek színpadra a jövő szombaton induló élő show-ban. A Megasztár mesterei: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis – egyaránt három-három tehetséget választottak, így most már tizenkét biztos versenyző készülhet az új szakaszra. Négy énekes azonban még várja a közönség döntését: egyikük tizenharmadikként csatlakozhat a mezőnyhöz.

A Megasztár élő show-jában most dől el, ki lesz 2025 legnagyobb felfedezettje és hangja

Fotó: Tv2

Megasztár – Tizenkét énekes készül a döntőre

A 12 kiválasztott között ott van Tóth Gabi csapatából Bura Constance, Balogh Krisztofer és Jánoki Márió. Herceg Erikánál Kedl Olívia, Németh Bea és Ádám Attila. Marics Peti mentoráltjai Lengyel Johanna, Bíró Csongor és Majthényi Zsombor (PYFU) és Curtis tanítványai Frank Annamária (Anami), Balogh Rikárdó és Kökény Lali. Ők már beköltöztek a Megasztár-házba, ahol gőzerővel készülnek az élő adásokra.

A verseny még nem zárult le: a nézők kezében van a döntés, hogy a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül ki kapjon új esélyt. A szavazás a TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajlik, az eredményt pedig a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdetik ki, amikor Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárják le a voksolást.

A szavazás a TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajlik

Fotó: tv2

A mesterek döntései, a versenyzők történetei és a közönség reakciói az utóbbi hetekben számos vitát és érzelmet váltottak ki és nem véletlenül. Korábban már írtunk arról, hogy a műsor egyik legtöbbet vitatott döntése Tóth Gabi nevéhez fűződik. A mentor válogatási taktikája már a középdöntők során is sokakat meglepett, hiszen több olyan tehetséget engedett el, akiket a nézők és a szakma is az évad legerősebb hangjai között tartottak számon. Mentortársai: Marics Peti, Curtis és Herceg Erika sem titkolták, hogy nem értenek egyet a döntéseivel, sőt, többen próbálták rávenni, hogy gondolja át választásait.