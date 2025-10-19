október 19., vasárnap

2 órája

Megvannak a Megasztár élő show-jának versenyzői

Hatalmas izgalmak elé néznek a versenyzők, hiszen eldőlt, kik léphetnek színpadra az élő show-ban. A Megasztár új szakasza most kezdődik, ahol tizenkét tehetség küzd tovább az „Év Hangja” címért és a fődíjért.

Seres Elizabeth

A tehetségkutató idei évada fontos mérföldkőhöz érkezett: a második középdöntő lezárultával kiderült, kik léphetnek színpadra a jövő szombaton induló élő show-ban. A Megasztár mesterei: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis – egyaránt három-három tehetséget választottak, így most már tizenkét biztos versenyző készülhet az új szakaszra. Négy énekes azonban még várja a közönség döntését: egyikük tizenharmadikként csatlakozhat a mezőnyhöz.

A Megasztár élő show-jában most dől el, ki lesz 2025 legnagyobb felfedezettje és hangja Fotó: Tv2
A Megasztár élő show-jában most dől el, ki lesz 2025 legnagyobb felfedezettje és hangja 
Fotó: Tv2 

Megasztár – Tizenkét énekes készül a döntőre

A 12 kiválasztott között ott van Tóth Gabi csapatából Bura Constance, Balogh Krisztofer és Jánoki Márió. Herceg Erikánál Kedl Olívia, Németh Bea és Ádám Attila. Marics Peti mentoráltjai Lengyel Johanna, Bíró Csongor és Majthényi Zsombor (PYFU) és  Curtis tanítványai Frank Annamária (Anami), Balogh Rikárdó és Kökény Lali. Ők már beköltöztek a Megasztár-házba, ahol gőzerővel készülnek az élő adásokra.

A verseny még nem zárult le: a nézők kezében van a döntés, hogy a négy vigaszágas – Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő – közül ki kapjon új esélyt. A szavazás a TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajlik, az eredményt pedig a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában hirdetik ki, amikor Ördög Nóra, Szépréthy Roli és Tilla közösen zárják le a voksolást.

A szavazás a TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajlik Fotó: tv2
A szavazás a TV2 Play alkalmazásban és SMS-ben zajlik 
Fotó: tv2 

A mesterek döntései, a versenyzők történetei és a közönség reakciói az utóbbi hetekben számos vitát és érzelmet váltottak ki és nem véletlenül. Korábban már írtunk arról, hogy a műsor egyik legtöbbet vitatott döntése Tóth Gabi nevéhez fűződik. A mentor válogatási taktikája már a középdöntők során is sokakat meglepett, hiszen több olyan tehetséget engedett el, akiket a nézők és a szakma is az évad legerősebb hangjai között tartottak számon. Mentortársai: Marics Peti, Curtis és Herceg Erika sem titkolták, hogy nem értenek egyet a döntéseivel, sőt, többen próbálták rávenni, hogy gondolja át választásait.

A Megasztár idei évadának egyik leginspirálóbb versenyzője pedig Frank Annamária (Anami), akinek történetét szintén korábban mutattuk be. Az énekesnő nyíltan beszélt arról, hogy több bántalmazó kapcsolatot is átélt, és hosszú önismereti munka árán sikerült újra felépítenie önbizalmát. A válogatón a bántalmazott nőkért énekelt, hogy erőt adjon azoknak, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül.

Bántalmazott nőkért énekel a Megasztár új csillaga Álomtérkép című dalában Forrás: anamifrank/Instagram
Bántalmazott nőkért énekel a Megasztár új csillaga Álomtérkép című dalában
Forrás: anamifrank/Instagram

Most tizenkét tehetség készül arra, hogy megmutassa, miért érdemli meg az „Év Hangja” címet – de a végső szó ezúttal is a közönségé lesz.

 

