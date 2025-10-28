október 28., kedd

Megdicsőült és zarándok egyház

November elsején ünnepeljük Mindenszentek, másodikán a halottak napját.

Tisler Anna

Mindenszentek az egyház nagy ünnepe, a 7. század elején az összes szent csontját összegyűjtötték,  a római pápa elvitte a neki átadott egykori pogány templomba, a Pantheonba. Boldogságos Szűz Mária az összes vértanú tiszteletére ezt a templomot felszentelték. Amikor ez megtörtént, az egyház már túl volt az első három századon, az egyház üldözésen. Azok a példamutató emberek,  akik hitükért a vértanú halált elszenvedték,  példájuk erősen tanított a későbbi korokban, mondta Tál Zoltán esperes plébános. 

Tál Zoltán atya
Fotó: Tisler Anna 

Ők voltak azok, akik valamely erényt hősi fokon gyakoroltak, a megbocsátást, mások szolgálatát, lehajoltak a haldoklóhoz, gyógyított, tanították a tudatlanokat, az emberi méltóságos adták vissza. Feladatukat hittel tették. Mindenszentek a már megdicsőült egyház ünnepe, akik közbenjárásukkal segítik a zarándok egyházat, akik mi vagyunk. 

Halottak napja a küzdő egyház ünnepe, akik még nem kerültek a Mennyországba, hanem a tisztítótűzben vannak. A Mindenszentek színe a fehér. Halottak napján gyertyát gyújtunk a tisztítótűzben lévők lelkének a szabadulásáért. A sírokra zöld koszorút, élő virágot helyezzünk, mécsessel. A gyertya az örök világosságot jelképezi.

 

