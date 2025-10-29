Megérkezett a ritka vendégnek számító madár

Ő hazánkban az első! A hajnalmadár (Tichodroma muraria) a magas hegyek költőfaja, tengerszint szerint 1000 méter felett költ függőleges sziklafalakon, kőfalak üregeiben, mindig olyan helyen, ahol még a rendkívül ügyesen kapaszkodó nyest sem tudja elérni. A Himalájában 3600-5100 méteres magasságig is költ. Évente csak egy fészekalj fiókát nevel. Fészekanyaga moha, juhgyapjú, növényi szálak, vékony gyökerek. Béléséhez szőrt, tollakat és finom mohaszálakat használ fel. Fészekalja 4-5, fehér alapon rőtesen pettyezett tojásból áll.

A hajnalmadár hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

A hazánkban ritka téli vendég október és március között figyelhető meg. Legtöbbször kőbányákban, természetes sziklafalakon, várromokon és nagyobb épületeken, templomokon tartózkodnak általában magányos egyedei. Többször figyelték meg a pannonhalmi apátság és az esztergomi bazilika épületén is. 18 cm hosszú kecses madár. Szárnyai a válltollakkal és szárnyfedőkkel és az elsőrendű evezők nagy részével hajnalpírosak, innen ered a madár elnevezése. A begy és torok a költési időszak alatt fekete, télen fehér színű. A hegyes, vékony, lefelé ívelő csőrét mesterien használja. A sziklarepedések apró zugaiból ügyesen szedi ki vele az apró pókokat, rovarokat, hangyákat, bagolylepkéket, ászkákat, amelyek ezekben a zugokban keresnek téli menedéket.

Népi elnevezése a sziklamászó, sziklakúszó, amely arra utal, hogy erős, kapaszkodáshoz jól alkalmazkodott lábát mesterien használja a meredek sziklafalakon. A gyönyörű piros szárnyait csillogtatja a napsugárban, ugyanis előszeretettel mozog a napos részeken, ahol a rovarmozgás intenzívebb. Hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.