Ma még borongós, holnaptól nagy fordulat az időjárásban + videó!

A jövő hét elején pedig már enyhébb, kellemesebb hőmérsékletre számíthatunk a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Talán megérkezik a melegfront.

Ma még borongós időnk lesz, holnap már melegfront érkezik

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik, ami délelőttre borongós, többfelé csapadékos időt hoz. Délutánra azonban a front továbbáll, és a felhőtakaró felszakadozik, helyenként már a nap is kisüthet. Szórványosan ekkor is előfordulhat egy-egy zápor, de a napos időszakok egyre hosszabbak lesznek. Az északnyugati szél feltámad, időnként erősen megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Melegfronttal indul a hét időjárása

Hétfőn a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, és változóan felhős, de alapvetően száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet is barátságosabb lesz, a nappali csúcsértékek 15 és 20 fok közé emelkednek – tehát némi felmelegedés már érződik.

Kedden ismét több felhő gyűlik fölénk, a nap első felében helyenként záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 17 fok körül várható, az északnyugati szél pedig ismét megélénkül.

Tehát a hétvége még mozgalmas, szeles és kissé hűvös lesz, de a jövő hét elején enyhébb, nyugodtabb időjárásra számíthatunk. Aki szabadtéri programot tervez, annak érdemes a vasárnap délutánt vagy a hétfőt választani.