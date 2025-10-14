október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hosszú hétvége

2 órája

Figyelem, menetrendi változás: így közlekednek a V-Busz járatai

Címkék#időszakban#busz járat#ünnep#munkaszüneti nap

Közeledik az októberi hosszú hétvége, amihez a V-Busz járatai is igazodnak. A változások miatt érdemes előre tájékozódni, milyen lesz az ünnepi menetrend.

Veol.hu

Az októberi hosszú hétvége és az őszi szünet előtt érdemes figyelni a menetrendi változásokra, hiszen a V-Busz járatai az ünnephez és a munkanap-áthelyezéshez igazodva módosított menetrend szerint közlekednek. Október 18-án, szombaton a megszokottól eltérően munkanapi rend lesz érvényben, így a járatok hétköznapi menetrend szerint indulnak. Másnap, október 19-én már munkaszüneti nap következik, vagyis vasárnapi menetrend lesz érvényben.

Október második felében a V-Busz járatai a módosított menetrend szerint közlekednek az ünnepek miatt Fotó: mediaworks
Október második felében a V-Busz járatai a módosított menetrend szerint közlekednek az ünnepek miatt 
Fotó: Napló

Változik a V-Busz járatainak menetrendje

A rákövetkező hét első három napján október 20., hétfőtől 22., szerdáig a buszok a szokásos munkanapi rend szerint közlekednek. Október 23-án, csütörtökön az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére nemzeti ünnep, tehát munkaszüneti nap lesz, ezen a napon a járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Ezt követően, október 24-én, pénteken és 25-én, szombaton a V-Busz nem indít menetrend szerinti járatokat, ugyanis ezek a napok szabadnapok lesznek.

Október 26-án, vasárnap ismét munkaszüneti nap következik, majd a hónap utolsó hetében, október 26–31. között a V-Busz tanszüneti menetrendre vált. Ez azt jelenti, hogy a tanítás nélküli időszakhoz igazítva kevesebb járat közlekedik majd, ezért a megszokottnál ritkábban indulhatnak egyes vonalak. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy a megszokott utazásaik előtt mindenképp tájékozódjanak a pontos indulási időkről és az aktuális menetrendről a V-Busz hivatalos honlapján vagy a mobilalkalmazásban.

A változások miatt különösen a munkába, iskolába járók, valamint a városi ügyintézést vagy bevásárlást tervezők számára fontos lehet az előzetes tervezés. A tanszüneti menetrend idején elsősorban a reggeli és délutáni időszakban tapasztalható kisebb forgalom, mivel a tanulói utazások száma ilyenkor jelentősen csökken. A V-Busz ezzel a módosítással igyekszik a valós utazási igényekhez igazítani a szolgáltatást, miközben a megszokott útvonalakon továbbra is biztosított marad a városi közlekedés.

Összességében tehát a hónap közepétől több egymást követő menetrendi változásra kell számítani, így az október 18–31. közötti időszakban mindenképpen érdemes fokozottan figyelni, melyik nap számít munkanapnak vagy szabadnapnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu