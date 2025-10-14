Figyelem, menetrendi változás: így közlekednek a V-Busz járatai

Az októberi hosszú hétvége és az őszi szünet előtt érdemes figyelni a menetrendi változásokra, hiszen a V-Busz járatai az ünnephez és a munkanap-áthelyezéshez igazodva módosított menetrend szerint közlekednek. Október 18-án, szombaton a megszokottól eltérően munkanapi rend lesz érvényben, így a járatok hétköznapi menetrend szerint indulnak. Másnap, október 19-én már munkaszüneti nap következik, vagyis vasárnapi menetrend lesz érvényben.

Október második felében a V-Busz járatai a módosított menetrend szerint közlekednek az ünnepek miatt

Fotó: Napló

Változik a V-Busz járatainak menetrendje

A rákövetkező hét első három napján október 20., hétfőtől 22., szerdáig a buszok a szokásos munkanapi rend szerint közlekednek. Október 23-án, csütörtökön az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére nemzeti ünnep, tehát munkaszüneti nap lesz, ezen a napon a járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Ezt követően, október 24-én, pénteken és 25-én, szombaton a V-Busz nem indít menetrend szerinti járatokat, ugyanis ezek a napok szabadnapok lesznek.

Október 26-án, vasárnap ismét munkaszüneti nap következik, majd a hónap utolsó hetében, október 26–31. között a V-Busz tanszüneti menetrendre vált. Ez azt jelenti, hogy a tanítás nélküli időszakhoz igazítva kevesebb járat közlekedik majd, ezért a megszokottnál ritkábban indulhatnak egyes vonalak. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy a megszokott utazásaik előtt mindenképp tájékozódjanak a pontos indulási időkről és az aktuális menetrendről a V-Busz hivatalos honlapján vagy a mobilalkalmazásban.

A változások miatt különösen a munkába, iskolába járók, valamint a városi ügyintézést vagy bevásárlást tervezők számára fontos lehet az előzetes tervezés. A tanszüneti menetrend idején elsősorban a reggeli és délutáni időszakban tapasztalható kisebb forgalom, mivel a tanulói utazások száma ilyenkor jelentősen csökken. A V-Busz ezzel a módosítással igyekszik a valós utazási igényekhez igazítani a szolgáltatást, miközben a megszokott útvonalakon továbbra is biztosított marad a városi közlekedés.

Összességében tehát a hónap közepétől több egymást követő menetrendi változásra kell számítani, így az október 18–31. közötti időszakban mindenképpen érdemes fokozottan figyelni, melyik nap számít munkanapnak vagy szabadnapnak.