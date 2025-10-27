október 27., hétfő

Még járnak a menetrendi hajók a Balatonon

Az őszi iskolai szünetben és november első hétvégéjén még közlekednek a balatoni menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód–Badacsony, valamint Siófok–Balatonfüred–Tihany között a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) oldalának tájékoztatása szerint.

MTI

A hajózási társaság sétahajójáratai az őszi szünet minden napján indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor, valamint szombaton és vasárnap Badacsonyból 15 órakor.

20240427_Balatonboglár_sokan_voltak_a Balatonon_NL_sh_4
Már csak a két fő útvonalon közlekednek a Bahart személyszállító hajói a Balatonon
Fotó: Mediaworks

A 6–11 éves gyerekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal díjmentesen utazhatnak a balatoni menetrendi hajókon.

A hajómenetrendről a www.bahart.hu oldalon lehet tájékozódni.

A balatoni komp Szántód felől 7–19 óra között, Tihany-rév felől 7.15 és 19.15 között félóránként jár. A menetidő 8 perc.

 

