Még járnak a menetrendi hajók a Balatonon

A hajózási társaság sétahajójáratai az őszi szünet minden napján indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor, valamint szombaton és vasárnap Badacsonyból 15 órakor.

Már csak a két fő útvonalon közlekednek a Bahart személyszállító hajói a Balatonon

Fotó: Mediaworks

A 6–11 éves gyerekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal díjmentesen utazhatnak a balatoni menetrendi hajókon.

A hajómenetrendről a www.bahart.hu oldalon lehet tájékozódni.

A balatoni komp Szántód felől 7–19 óra között, Tihany-rév felől 7.15 és 19.15 között félóránként jár. A menetidő 8 perc.