Még járnak a menetrendi hajók a Balatonon
Az őszi iskolai szünetben és november első hétvégéjén még közlekednek a balatoni menetrendi hajók a két fő útvonalon: Fonyód–Badacsony, valamint Siófok–Balatonfüred–Tihany között a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) oldalának tájékoztatása szerint.
A hajózási társaság sétahajójáratai az őszi szünet minden napján indulnak Siófokról, Balatonfüredről és Keszthelyről 11.00, 12.30, 14.00 és 15.30 órakor, valamint szombaton és vasárnap Badacsonyból 15 órakor.
A 6–11 éves gyerekek Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal díjmentesen utazhatnak a balatoni menetrendi hajókon.
A hajómenetrendről a www.bahart.hu oldalon lehet tájékozódni.
A balatoni komp Szántód felől 7–19 óra között, Tihany-rév felől 7.15 és 19.15 között félóránként jár. A menetidő 8 perc.