Téli időszámítás: változik a vonatok és a buszok menetrendje

A téli időszámításra való átállás néhány fővárosi éjszakai buszjárat indulási-érkezési időpontját is érinti. A Mávinform tájékoztatása alapján az óraátállítás miatt több vasútvonalon is menetrendváltozás lesz.

Az óraátállítás érinti a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Vác–Szob, valamint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalat is. Ezenkívül módosul a menetrend a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Kaposvár–Siófok viszonylatokon is. A Szeged–Hódmezővásárhely között közlekedő TramTrain esetében két járat menetrendje változik.

A nemzetközi vonatforgalomban is lesz menetrendváltozás: az óraátállítás öt nemzetközi járatot érint, köztük a Bécs–Bukarest és Bukarest–Bécs között közlekedő Dacia EuroCity, valamint a Hortobágy EuroCity és a Transcarpathia gyorsvonatok menetrendjét – olvasható a MÁV oldalán.