Óraátállítás

39 perce

Téli időszámítás: változik a vonatok és a buszok menetrendje

Címkék#menetrend#óraátállítás 2025#őszi óraátállítás#óraátállítás#vonat#szabály

Október 26-án, vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromkor két órára állítják át. A menetrendváltozás egyes belföldi és nemzetközi vonatok, helyi és helyközi autóbuszok közlekedését is érinti.

Titzl Vivien

A téli időszámításra való átállás néhány fővárosi éjszakai buszjárat indulási-érkezési időpontját is érinti. A Mávinform tájékoztatása alapján az óraátállítás miatt több vasútvonalon is menetrendváltozás lesz. 

A menetrendváltozás néhány éjszakai hazai és nemzetközi vonatot és buszjáratot is érint Fotó: Mediaworks
A menetrendváltozás néhány éjszakai hazai és nemzetközi vonatot és buszjáratot is érint
Fotó: Mediaworks

A menetrendváltozás több nemzetközi és hazai járatot érint

Az óraátállítás érinti a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Vác–Szob, valamint a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalat is. Ezenkívül módosul a menetrend a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Kaposvár–Siófok viszonylatokon is. A Szeged–Hódmezővásárhely között közlekedő TramTrain esetében két járat menetrendje változik.

A nemzetközi vonatforgalomban is lesz menetrendváltozás: az óraátállítás öt nemzetközi járatot érint, köztük a Bécs–Bukarest és Bukarest–Bécs között közlekedő Dacia EuroCity, valamint a Hortobágy EuroCity és a Transcarpathia gyorsvonatok menetrendjét – olvasható a MÁV oldalán.

A Volánbusz tájékoztatása szerint menetrendváltozás lesz több helyközi és helyi járaton is. Öt helyközi vonalon módosul a közlekedés: Érd–Bem tér, Kelenföld–Érd, Kunszentmiklós–Népliget, Kiskunhalas–Népliget és Cibakháza–Szolnok között. Emellett Szeged és Dunaújváros helyi buszjáratain is változik a menetrend.

A téli-nyári időszámítás és az ezzel járó óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes nappali fényt, ezáltal energiát takarítsunk meg. Bár ma már az energiatakarékossági hatása vitatott, a rendszer továbbra is érvényben van Magyarországon és az Európai Unióban, így az óraátállítás 2025 őszén sem marad el – további részletek itt.

 

