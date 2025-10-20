Az asszonyok, akik először álltak a mentők sorába

Sokan úgy tudták, hogy a nők csak 2017 óta dolgozhatnak mentőápolóként és gépkocsivezetőként – tette közzé az Országos Mentőszolgálat.

Mentőápolóként nőként helytállni ritka és különleges volt a múltban; Rózsi néni története ezt bizonyítja.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Mentőápoló szerepét betöltő nők a múltban

Zabó Jánosné, azaz Rózsi néni 1951-ben, négy bajtársnőjével részt vett egy mentőápoló képzésen, amely három évig biztosította számukra a kivonuló szolgálatban való részvételt. Az addig húszfősre bővült női csapat helytállása teljesen megfelelt a férfi kollégák munkájának.

1954-ben azonban a programot megszüntették és a nőket más egészségügyi munkakörbe vezényelték, annak ellenére, hogy tapasztalatuk és felkészültségük kiemelkedő volt.

Rózsi néni életútja és úttörő szerepe a mentőápolók között a mai fiatal orvosok pályakezdésére is hatással van. Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szeptemberben több mint 20 fiatal orvos kezdte meg szakképzését a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban, ahol a menedzsment támogatásával, tutorok és oktatási referensek segítségével vesznek részt a betegellátásban.

Az új rezidensek között – akik különböző szakterületeken, például szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, gyermekgyógyászat vagy bőrgyógyászat képzését folytatják – szintén jelen vannak nők, akik a szakmai tapasztalatok mellett a közösségi életben is támogatást kapnak.