Úttörő hivatás

2 órája

Az asszonyok, akik először álltak a mentők sorába

Címkék#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház#1950#Országos Mentő Szolgálat#1950-es évek#nő#mentő#mentőápoló

Sokan azt gondolják, hogy a nők csak a közelmúltban léphettek be a mentőszolgálat hivatásos soraiba. Rózsi néni története azonban rávilágít, hogy a mentőápoló szerepét nők már a 1950-es években is betölthették.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Sokan úgy tudták, hogy a nők csak 2017 óta dolgozhatnak mentőápolóként és gépkocsivezetőként – tette közzé az Országos Mentőszolgálat.

Mentőápoló szerepét betöltő nők a múltban

 Zabó Jánosné, azaz Rózsi néni 1951-ben, négy bajtársnőjével részt vett egy mentőápoló képzésen, amely három évig biztosította számukra a kivonuló szolgálatban való részvételt. Az addig húszfősre bővült női csapat helytállása teljesen megfelelt a férfi kollégák munkájának. 

1954-ben azonban a programot megszüntették és a nőket más egészségügyi munkakörbe vezényelték, annak ellenére, hogy tapasztalatuk és felkészültségük kiemelkedő volt.

Rózsi néni életútja és úttörő szerepe a mentőápolók között a mai fiatal orvosok pályakezdésére is hatással van. Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szeptemberben több mint 20 fiatal orvos kezdte meg szakképzését a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban, ahol a menedzsment támogatásával, tutorok és oktatási referensek segítségével vesznek részt a betegellátásban. 

Az új rezidensek között – akik különböző szakterületeken, például szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, gyermekgyógyászat vagy bőrgyógyászat képzését folytatják – szintén jelen vannak nők, akik a szakmai tapasztalatok mellett a közösségi életben is támogatást kapnak.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
