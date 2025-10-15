október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változatos programok

1 órája

Mesemeditációs és érzékenyítő foglalkozás

Címkék#Ajka Város Önkormányzat#ajka tárlat#Ajkai Grafikai Műhely

Az olvasást népszerűsítő programok mellett érzékenyítő és közösségépítő rendezvényeket is tartottak a városi könyvtár és a Bogáncs gyermekkönyvtár munkatársai az  Országos Könyvtári Napokon. A programba minden korosztályt bevontak, a kisiskolásoktól a felnőttekig. A hét zárásaként családi délelőttöt tartottak.

Tisler Anna
Mesemeditációs és érzékenyítő foglalkozás

Kedden az első programon a színház is szerepet kapott Csukárdi Sándor Gyilkosság a Kékfestőben című könyvbemutatóján, amelyet a Szó és kép színpad humoros előadása tett élvezetesebbé. A kisiskolásokat mesemeditációs és kutyaterápiás érzékenyítő foglalkozásra hívták. Kirchner Claudia Gyógyító mesék című mesemeditációs foglalkozásán  az Eötvös Loránd - Kossuth Lajos Általános Iskola negyedikesei tanultak meditációs technikákat és ismerték meg az ellazulást segítő hangszereket. 

Az ember és az állat kapcsolata, a felelős kutyatartásról volt a Buksi-suli kutyaterápiás érzékenyítő foglalkozása témája, amelyet Papné Takács Ágnes tartott Suzi kutyával a Fekete-Vörösmarty iskola harmadikosainak. Az író-olvasó találkozó vendége Szlavicsek Judit volt, akinek Balatoni krimijeit az ajkai olvasók is szeretik. A felelős szórakozás volt a témája a Senkit ne hagyj hátra elnevezésű edukációs játéknak, amelyen a Bródy Gimnázium végzősei vettek részt.

A társasjáték a felnőttek számára  is kedvelt közösségi időtöltés forma a városban. Az Ajkai Társasjáték Klub délutánjára sok érdeklődő érkezett, néhányan először kívánták kipróbálni az újfajta, felnőtteknek készült játékokat. A tagok bemutatták a játékokat, amelyek között volt logikai, történelmi témájú és vicces, szórakoztató. A résztvevők érdeklődési kör szerint csoportokban kezdtek el játszani. Szombaton a Kalandozások Sohaországban elnevezésű családi délelőttel ért véget a programsorozat. A könyvtári napok minden rendezvénye nagy érdeklődés mellett zajlott és sokan éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu