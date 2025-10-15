Mesemeditációs és érzékenyítő foglalkozás

Kedden az első programon a színház is szerepet kapott Csukárdi Sándor Gyilkosság a Kékfestőben című könyvbemutatóján, amelyet a Szó és kép színpad humoros előadása tett élvezetesebbé. A kisiskolásokat mesemeditációs és kutyaterápiás érzékenyítő foglalkozásra hívták. Kirchner Claudia Gyógyító mesék című mesemeditációs foglalkozásán az Eötvös Loránd - Kossuth Lajos Általános Iskola negyedikesei tanultak meditációs technikákat és ismerték meg az ellazulást segítő hangszereket.

Az ember és az állat kapcsolata, a felelős kutyatartásról volt a Buksi-suli kutyaterápiás érzékenyítő foglalkozása témája, amelyet Papné Takács Ágnes tartott Suzi kutyával a Fekete-Vörösmarty iskola harmadikosainak. Az író-olvasó találkozó vendége Szlavicsek Judit volt, akinek Balatoni krimijeit az ajkai olvasók is szeretik. A felelős szórakozás volt a témája a Senkit ne hagyj hátra elnevezésű edukációs játéknak, amelyen a Bródy Gimnázium végzősei vettek részt.

A társasjáték a felnőttek számára is kedvelt közösségi időtöltés forma a városban. Az Ajkai Társasjáték Klub délutánjára sok érdeklődő érkezett, néhányan először kívánták kipróbálni az újfajta, felnőtteknek készült játékokat. A tagok bemutatták a játékokat, amelyek között volt logikai, történelmi témájú és vicces, szórakoztató. A résztvevők érdeklődési kör szerint csoportokban kezdtek el játszani. Szombaton a Kalandozások Sohaországban elnevezésű családi délelőttel ért véget a programsorozat. A könyvtári napok minden rendezvénye nagy érdeklődés mellett zajlott és sokan éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével is.