Vizsgálódott a Mesterséges Intelligencia: ez a legélhetőbb város a megyében

Először is nézzük meg, mitől válik egy hely valóban „otthonná”! Nem csupán épületekről és utakról beszélünk, hanem egy komplex rendszerről: biztonságról, lehetőségekről, közösségről és arról a megfoghatatlan érzésről, amit életminőségnek hívunk. Amikor Veszprém megyét vizsgáljuk, hajlamosak vagyunk a Balaton türkizére vagy a Bakony zöldjére fókuszálni. De mi van a felszín alatt? A Mesterséges Intelligencia felkutatta, mutatjuk!

A Mesterséges Intelligencia szerint megyénkben Veszprém a legélhetőbb település

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

Mesterséges Intelligencia: ettől otthon az otthon

A friss, többek között az Otthon Centrum, a nemzetközi sztenderdek alapján végzett kutatások és az MBH Bank 2024-es felmérése egyértelmű térképet rajzolnak arról, hol a legjobb élni ebben a dinamikus régióban és ami még fontosabb: kinek.

Az értékelés során, olyan mutatókat vizsgáltunk, mint a háziorvosi ellátás sűrűsége, a lakosság képzettségi szintje, a foglalkoztatási ráták és az ingázás ideje. Az eredmény? Veszprém vármegye élhetősége nem egysíkú; másra van szüksége egy kisgyermekes családnak, egy karrierje csúcsán lévő fiatalnak és egy nyugalmat kereső idősnek.

A vitathatatlan bajnok: Veszprém, a rugalmas és erős központ

Ha egyetlen győztest kellene hirdetni, az kétségtelenül a megyeszékhely. Veszprém nem véletlenül szerepel évek óta a legélhetőbb vidéki városok élbolyában, gyakran Egerrel osztozva az első helyen. Az MBH Bank országos járási rangsorában is a 8. helyen végzett.

De mi a titka? Talán a legjobb válasz a kiegyensúlyozottság.

Veszprém legnagyobb ütőkártyája a mobilitás. A felmérések szerint az itt élők jutnak be a leghamarabb a munkahelyükre (96-97%-os arányban), ami drámaian csökkenti a napi stresszt és növeli a szabadidőt. Ez a fajta "20 perces város" koncepció a jövőkutatásnak is az egyik szent grálja.

Jövőállóságát mutatja a pozitív vándorlási mérleg is. Többen költöznek ide, mint ahányan elhagyják, ami azt jelzi, hogy a város képes megtartani és vonzani a tehetséget. Ebben kulcsszerepe van a Pannon Egyetemnek, a pezsgő (az Európa Kulturális Fővárosa cím által is felturbózott) kulturális életnek és a diverzifikált gazdaságnak (autóipar, IT, szolgáltatások).