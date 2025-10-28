október 28., kedd

Vizsgálódott a Mesterséges Intelligencia: ez a legélhetőbb város a megyében

Nagy meglepetést nem hozott a Mesterséges Intelligencia kutatása arról, hogy melyik szerinte a megye legélhetőbb települése. A Mesterséges Intelligencia azt is elárulta, miben kell fejlődnie. Nem, nem a Balaton! És nem is a Bakony! Mondjuk, melyik az!

Medve Zoltán

Először is nézzük meg, mitől válik egy hely valóban „otthonná”! Nem csupán épületekről és utakról beszélünk, hanem egy komplex rendszerről: biztonságról, lehetőségekről, közösségről és arról a megfoghatatlan érzésről, amit életminőségnek hívunk. Amikor Veszprém megyét vizsgáljuk, hajlamosak vagyunk a Balaton türkizére vagy a Bakony zöldjére fókuszálni. De mi van a felszín alatt? A Mesterséges Intelligencia felkutatta, mutatjuk!

A Mesterséges Intelligencia szerint megyénkben Veszprém a legélhetőbb település
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veol.hu

Mesterséges Intelligencia: ettől otthon az otthon 

A friss, többek között az Otthon Centrum, a nemzetközi sztenderdek alapján végzett kutatások és az MBH Bank 2024-es felmérése egyértelmű térképet rajzolnak arról, hol a legjobb élni ebben a dinamikus régióban és ami még fontosabb: kinek.
Az értékelés során, olyan mutatókat vizsgáltunk, mint a háziorvosi ellátás sűrűsége, a lakosság képzettségi szintje, a foglalkoztatási ráták és az ingázás ideje. Az eredmény? Veszprém vármegye élhetősége nem egysíkú; másra van szüksége egy kisgyermekes családnak, egy karrierje csúcsán lévő fiatalnak és egy nyugalmat kereső idősnek.

A vitathatatlan bajnok: Veszprém, a rugalmas és erős központ 

Ha egyetlen győztest kellene hirdetni, az kétségtelenül a megyeszékhely. Veszprém nem véletlenül szerepel évek óta a legélhetőbb vidéki városok élbolyában, gyakran Egerrel osztozva az első helyen. Az MBH Bank országos járási rangsorában is a 8. helyen végzett.
De mi a titka? Talán a legjobb válasz a kiegyensúlyozottság.
Veszprém legnagyobb ütőkártyája a mobilitás. A felmérések szerint az itt élők jutnak be a leghamarabb a munkahelyükre (96-97%-os arányban), ami drámaian csökkenti a napi stresszt és növeli a szabadidőt. Ez a fajta "20 perces város" koncepció a jövőkutatásnak is az egyik szent grálja.
Jövőállóságát mutatja a pozitív vándorlási mérleg is. Többen költöznek ide, mint ahányan elhagyják, ami azt jelzi, hogy a város képes megtartani és vonzani a tehetséget. Ebben kulcsszerepe van a Pannon Egyetemnek, a pezsgő (az Európa Kulturális Fővárosa cím által is felturbózott) kulturális életnek és a diverzifikált gazdaságnak (autóipar, IT, szolgáltatások).

Veszprém generációs metszetben:

  • Gyerekekkel: A város infrastruktúrája kiváló. 6 bölcsőde, minőségi állami és egyházi általános iskolák, valamint országos hírű gimnáziumok (Lovassy, Vetési) biztosítják az alapokat. A Veszprémi Állatkert (évi 350 ezer látogatóval), a népmesés játszótér a Veszprémvölgyben vagy a Gulya-domb mind a megfelelő családi életminőséget támogatják.
  • Fiataloknak: Az egyetemek (Pannon, Érseki Főiskola) és a stabil munkaerőpiac együttesen vonzó célponttá teszik. Az Ifjúsági Ház és a Diákönkormányzat aktív közösségi teret biztosít a karrierépítés és a tanulás mellett.
  • Időseknek: Veszprém szociális hálója kiemelkedően erős. Az Egyesített Szociális Intézmény két Idősek Otthonát, gondozóházat és négy Idősek Klubját működtet. A 25 felnőtt háziorvosi és 14 gyermekorvosi körzet, valamint a Csolnoky Ferenc Kórház stabil egészségügyi hátteret biztosít.
Top 10 Veszprém vármegyei település a kommentelők szavaztak, az első helyezett: Zirc
Forrás:  Olvasó/Bogdán Imre

Élethelyzetek, helyszínek: A vármegye specializált zónái

Veszprém dominanciája mellett a vármegye más települései specializált előnyöket kínálnak. A jövő úgy néz ki, hogy nem a "mindenhol minden" elvéről, hanem az "adott helyen a legjobb" elvéről fog szólni.
Balatonfüred: Az aktív családok és az egészség központja
Füred a vármegye második legélhetőbb városa, de teljesen más profillal. Ez a "lifestyle" központ.
A családok számára a programkínálat, a minőségi strandok és a családbarát vendéglátás (mint a játszóházas Baricska Csárda) teszik vonzóvá. A fiataloknak főleg a turizmus kínál szezonális munkát, de az aktív élet is (vitorlázás, kerékpározás) páratlan.
Az idősek számára Füred a hagyományos gyógyhely. A szívkórház és a gyógyhatású környezet révén az egészségmegőrzés és a nyugodt, de aktív közösségi élet fellegvára.

Zirc és Tapolca: A nyugalom és a természet oázisai

Két kisváros, amely a lassulást és a közösségi élményt keresőknek ideális.
Zirc, a Bakony szíve, egyértelműen a nyugdíjasbarát települések közé tartozik. A Ciszterci Apátság által fenntartott Szent Bernát Idősek Otthona országosan is elismert, magas színvonalú ellátást nyújt több mint 100 főnek. Itt a csend, a biztonság és a jó levegő az elsődleges érték.
Tapolca, a Tavas-barlang városa, a természetközeli kisvárosi lét mintapéldánya. Bár a munkalehetőségek korlátozottabbak, mint Veszprémben, az oktatás (Nagyboldogasszony Iskola) és a kulturális élet (Agóra) erős, miközben a Balaton-felvidék karnyújtásnyira van. Ideális azoknak, akik a nagyvárosi pörgés helyett a beágyazottságot keresik.

A veszprémi paradoxon: biztonság vs. szolgáltatás

Az egyik legérdekesebb jelenség a kistelepülések helyzete a területen. A 2024-es rendészeti statisztikák szerint Veszprém vármegye 13 falujában (többek között Bakonyság, Kiscsősz, Öcs, Pusztamiske, Vigántpetend) egyetlen bűncselekményt sem regisztráltak.
Ez a "nulla bűnözés" zóna a tökéletes nyugalmat és biztonságot kínálja. Cserébe viszont a szolgáltatások (oktatás, egészségügy, bevásárlás) szinte kizárólag ingázással érhetők el. Ez a jövő nagy kérdése: feláldozzuk-e a kényelmet a tökéletes biztonságért? A digitális nomádok és a home office világában ezek a falvak reneszánszukat élhetik.

Árnyoldalak és kihívások: Az ár és a levegő

Az élhetőség nem csak pozitívumokból áll. A kutatások rávilágítanak két komoly kihívásra is:
1.    Levegőminőség: Míg a vármegye nagy része jó levegőjű, Ajka és Várpalota ipari múltja és jelene miatt időszakosan küzd a szálló porral. Maga Veszprém is "közepesen szennyezett" kategóriát kapott egy európai felmérésen (254. hely a 372-ből), ami jelzi, hogy van még tér a fejlődésre a városi zöldítés terén.
2.    Lakhatási Költségek: Az élhetőségnek ára van. Veszprém és különösen Balatonfüred (illetve a teljes balatoni övezet) ingatlanárai az egekben vannak, az új építésű lakások négyzetméterára gyakran meghaladja az 1,5-2 millió forintot. Ez a "dzsentrifikáció" kiszoríthatja az alacsonyabb jövedelműeket és a fiatalokat, ami komoly társadalmi feszültséghez vezethet. A megfizethetőbb lakhatást keresőknek Pápa, Ajka vagy Tapolca jelenthet reális alternatívát.

A személyre szabott jövő

A kutatások egyértelműen mutatják: Veszprém város ma a legélhetőbb, legkiegyensúlyozottabb település a vármegyében, amely minden korosztálynak magas szintű szolgáltatásokat nyújt.
A jövő azonban a szakosodásé lehet. A vármegye ereje abban rejlik, hogy a nyüzsgő, egyetemi Veszprémtől kezdve, az elegáns, egészségturizmusra építő Balatonfüreden át, a csendes, időseket oltalmazó Zircig és a "zéró bűnözésű" mikrófalvakig mindenki megtalálhatja a saját élethelyzetének megfelelő "legélhetőbb" pontot.

Összegzés: A jelen Veszprém, de a jövő a feltörekvő kisvárosoké lehet. A végső választás mindig egyéni prioritások kérdése: a karriert, a természetközeliséget, a biztonságot vagy a pezsgő kulturális életet keressük-e? Veszprém vármegye térképén mindegyikre találunk egy kiemelkedő célpontot.

 

