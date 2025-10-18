Hali mindent tud Vonyarcvashegyről – chatbot segíti a lakosokat és a nyaralókat

Vonyarcvashegy úttörő szerepet vállalt: az országban elsőként vezettek be online chatbotot az önkormányzati ügyintézésben. A település honlapján elérhető, mesterséges intelligencia alapú Hali névre keresztelt virtuális asszisztenst ma adták át ünnepélyesen, az eseményen Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett.

Vonyarcvashegyen ma bemutatták Halit, a mesterséges intelligencia alapú új önkormányzati chatbotot

Fotó: Burger Zsolt

Mesterséges intelligencia – Hali segít Vonyarcvashegyen

A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse az ügyintézést és tehermentesítse az önkormányzati hivatalt. Hali pontos, naprakész információt ad a látogatóknak és a lakosoknak egyaránt, így a gyakran ismételt kérdésekre például a hétvégi fűnyírás szabályaira már nem kell telefonálni vagy személyesen érdeklődni. A chatbot a jegyzői és polgármesteri keretből valósult meg, és asztali gépen, valamint mobil eszközökön is egyszerűen használható.

Pali Róbert polgármester szerint a cél a gyorsabb, átláthatóbb és emberközelibb tájékoztatás volt: „Egy emberközpontúbb közigazgatás felé tudtunk elmenni. Nem az volt a célunk, hogy elsők legyünk, hanem az, hogy Vonyarcvashegy lakói és az idelátogató vendégek minél gyorsabban és hitelesebben jussanak információhoz az aktuális kérdésekről.”

Fotó: Burger Zsolt

A fejlesztést végző Entel Kft. ügyvezetője, dr. Huszty Csaba elmondta: a mesterséges intelligencia ma már nélkülözhetetlen eszköz, amely nemcsak a turizmusban, hanem a helyi lakosok mindennapjaiban is hasznos segítség lehet. „Gyakorlatilag bármilyen nyelven, amit a Magyarországra látogatók beszélnek, képes tájékoztatást adni. A helyieknek pedig nem kell hosszasan keresgélniük, hiszen Hali azonnali választ nyújt a legfontosabb kérdésekre.”

A rendszer működéséhez fontos, hogy a felhasználók pontosan fogalmazzák meg kérdéseiket, így Hali a lehető legrelevánsabb választ tudja adni legyen szó akár turisztikai információról, akár önkormányzati ügyekről – olvashatjuk a keszthelyi televízió oldalán.

A fejlesztést Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is méltatta közösségi oldalán: