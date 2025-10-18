1 órája
Hali mindent tud Vonyarcvashegyről – chatbot segíti a lakosokat és a nyaralókat
Ma adták át Vonyarcvashegy új digitális fejlesztését. Az országban elsőként mesterséges intelligencia alapú chatbot segíti a lakosok és turisták tájékoztatását.
Vonyarcvashegy úttörő szerepet vállalt: az országban elsőként vezettek be online chatbotot az önkormányzati ügyintézésben. A település honlapján elérhető, mesterséges intelligencia alapú Hali névre keresztelt virtuális asszisztenst ma adták át ünnepélyesen, az eseményen Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett.
Mesterséges intelligencia – Hali segít Vonyarcvashegyen
A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse az ügyintézést és tehermentesítse az önkormányzati hivatalt. Hali pontos, naprakész információt ad a látogatóknak és a lakosoknak egyaránt, így a gyakran ismételt kérdésekre például a hétvégi fűnyírás szabályaira már nem kell telefonálni vagy személyesen érdeklődni. A chatbot a jegyzői és polgármesteri keretből valósult meg, és asztali gépen, valamint mobil eszközökön is egyszerűen használható.
Pali Róbert polgármester szerint a cél a gyorsabb, átláthatóbb és emberközelibb tájékoztatás volt: „Egy emberközpontúbb közigazgatás felé tudtunk elmenni. Nem az volt a célunk, hogy elsők legyünk, hanem az, hogy Vonyarcvashegy lakói és az idelátogató vendégek minél gyorsabban és hitelesebben jussanak információhoz az aktuális kérdésekről.”
A fejlesztést végző Entel Kft. ügyvezetője, dr. Huszty Csaba elmondta: a mesterséges intelligencia ma már nélkülözhetetlen eszköz, amely nemcsak a turizmusban, hanem a helyi lakosok mindennapjaiban is hasznos segítség lehet. „Gyakorlatilag bármilyen nyelven, amit a Magyarországra látogatók beszélnek, képes tájékoztatást adni. A helyieknek pedig nem kell hosszasan keresgélniük, hiszen Hali azonnali választ nyújt a legfontosabb kérdésekre.”
A rendszer működéséhez fontos, hogy a felhasználók pontosan fogalmazzák meg kérdéseiket, így Hali a lehető legrelevánsabb választ tudja adni legyen szó akár turisztikai információról, akár önkormányzati ügyekről – olvashatjuk a keszthelyi televízió oldalán.
A fejlesztést Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is méltatta közösségi oldalán:
Vonyarcvashegy egy olyan lépést tett meg, ami minden önkormányzatnak hasznos lehet, hiszen a mesterséges intelligencia bekapcsolása az ügyintézésbe korszakváltást jelent az állam és állampolgár közötti kapcsolattartásban. Célunk, hogy minden segítséget megadjunk az önkormányzatoknak a digitalizációban! Gratulálok a fejlesztéshez!