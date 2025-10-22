október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztrohír

30 perce

Balatonfüredi ízek, amelyek minden gourmet szívét meghódítják

Címkék#Michelin Guide#Balaton-felvidék#Balatonfüred

A Balaton északi partja egyre erősebb gasztronómiai célpont a látogatók számára. Az idei Michelin Guide Balatonfüred elismerései új Bib Gourmand díjas éttermekkel és ajánlásokkal bővítik a régió kínálatát.

Balogh Rebeka

Idén is megrendezték az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi gasztronómiai eseményt, a Michelin Guide Díjátadó Gálát. A Michelin Guide Balatonfüred éttermei, mint a Sparhelt és más kiemelt helyi vendéglátóhelyek, mind megtartották elismerésüket, nyolc új Michelin-ajánlással, két Bib Gourmand-díjjal és egy Zöld Michelin-csillaggal gazdagodtak a hazai vendéglátóhelyek – írja a balatonfured.hu.

A balatonszőlősi Casa Christa étterem, amely a Michelin Guide Balatonfüred ajánlásában is kiemelt helyet kapott, panorámás terasszal és mandulafákkal körülvett különleges gasztronómiai élményt kínál. Forrás: Casachrista.hu
A balatonszőlősi Casa Christa étterem, amely a Michelin Guide Balatonfüred ajánlásában is kiemelt helyet kapott, panorámás terasszal és mandulafákkal körülvett különleges gasztronómiai élményt kínál.
Forrás: Casachrista.hu

Michelin Guide Balatonfüred: elismerések és új helyek

A legendás Michelin-csillag az éttermek legmagasabb kitüntetése, úgy tartják: egy csillag már figyelmet érdemel, kettőért érdemes kitérni, a háromért pedig utazni. A Bib Gourmand kategória a jó ár-érték arány legjobbjait illeti, az ajánlott éttermek (Michelin-tányér) a jövő csillagvárományosait, míg a Zöld Michelin-csillag a fenntartható, környezettudatos konyhákat emeli ki.

Az összesen 84 magyar éttermet minősítő listán három balatonfüredi hely is szerepel, országon belül a Balaton északi partja az egyik legjobb gasztro úti cél.

A 2025-ös Michelin Guide Magyarország díjátadóján a nagy nevek (Stand, Platán, Rumour, Salt) illetve az eddigi vidéki díjazottak megtartották a csillagjaikat, ami azt jelenti, hogy a hazai fine dining nem csupán fellángolás volt, a minőségi gasztronómiának van létjogosultsága, sőt, vidéken is egyre több jeles képviselője akad.

A Michelin-ajánlások köre nyolc étteremmel bővült, köztük vidéki helyekkel (például a csopaki Petrányi), ami azt mutatja, hogy a figyelem már korántsem csak a fővárosra irányul. A korábban elismerést kapó balatonfüredi éttermek ezúttal is felkerültek a listára.

Három balatoni étterem, a füredi Bistro Sparhelt, a balatonszőlősi Casa Christa és a balatonszemesi Kistücsök Food rendelkezik Bib Gourmand minősítéssel, amelyet a megfizethető, de kiváló minőséget nyújtó helyeknek ítélnek oda. 

Északi parti éttermek, amelyeket érdemes felkeresni

Előző cikkünkben említettük még, hogy a régió kiemelt éttermei között a LUA Resort területén működő NOON Balatonfüreden a kortárs magyar konyha ínycsiklandó fogásaival, panorámás terasszal és tetőbárral kínál felejthetetlen élményt. Zelna Borbisztró stílusos borválasztékkal és ízletes fogásokkal várja vendégeit. 

Tihanyban a Tihanyi Vinarius a fenntartható vendéglátás jegyében kínál prémium élményt, a SHO Tihany magyaros fine csárda specialitásokkal és a Balaton-felvidék termékeivel kényezteti a vendégeket, míg Füge friss, szezonális alapanyagokból készült kreatív ételekkel teljesíti a gasztronómiai élményt. 

Zánkán a Neked Főztem ízletes fogásokkal és kellemes légkörrel várja a látogatókat. Szigligeten a Villa Kabala kreatív konyhával és háromfogásos napi menüvel emeli az étkezés élményét, míg a Csopaki Resti a helyi borok és ízletes ételek széles választékával, barátságos hangulatban kínálja vendégváró élményeit.

A Balaton északi partján tett gasztronómiai túra garantáltan emlékezetes élményt nyújt minden látogatónak, legyen szó családi ebédről vagy romantikus vacsoráról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu