Balatonfüredi ízek, amelyek minden gourmet szívét meghódítják

Idén is megrendezték az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi gasztronómiai eseményt, a Michelin Guide Díjátadó Gálát. A Michelin Guide Balatonfüred éttermei, mint a Sparhelt és más kiemelt helyi vendéglátóhelyek, mind megtartották elismerésüket, nyolc új Michelin-ajánlással, két Bib Gourmand-díjjal és egy Zöld Michelin-csillaggal gazdagodtak a hazai vendéglátóhelyek – írja a balatonfured.hu.

A balatonszőlősi Casa Christa étterem, amely a Michelin Guide Balatonfüred ajánlásában is kiemelt helyet kapott, panorámás terasszal és mandulafákkal körülvett különleges gasztronómiai élményt kínál.

Forrás: Casachrista.hu

Michelin Guide Balatonfüred: elismerések és új helyek

A legendás Michelin-csillag az éttermek legmagasabb kitüntetése, úgy tartják: egy csillag már figyelmet érdemel, kettőért érdemes kitérni, a háromért pedig utazni. A Bib Gourmand kategória a jó ár-érték arány legjobbjait illeti, az ajánlott éttermek (Michelin-tányér) a jövő csillagvárományosait, míg a Zöld Michelin-csillag a fenntartható, környezettudatos konyhákat emeli ki.

Az összesen 84 magyar éttermet minősítő listán három balatonfüredi hely is szerepel, országon belül a Balaton északi partja az egyik legjobb gasztro úti cél.

A 2025-ös Michelin Guide Magyarország díjátadóján a nagy nevek (Stand, Platán, Rumour, Salt) illetve az eddigi vidéki díjazottak megtartották a csillagjaikat, ami azt jelenti, hogy a hazai fine dining nem csupán fellángolás volt, a minőségi gasztronómiának van létjogosultsága, sőt, vidéken is egyre több jeles képviselője akad.

A Michelin-ajánlások köre nyolc étteremmel bővült, köztük vidéki helyekkel (például a csopaki Petrányi), ami azt mutatja, hogy a figyelem már korántsem csak a fővárosra irányul. A korábban elismerést kapó balatonfüredi éttermek ezúttal is felkerültek a listára.

Három balatoni étterem, a füredi Bistro Sparhelt, a balatonszőlősi Casa Christa és a balatonszemesi Kistücsök Food rendelkezik Bib Gourmand minősítéssel, amelyet a megfizethető, de kiváló minőséget nyújtó helyeknek ítélnek oda.

Északi parti éttermek, amelyeket érdemes felkeresni

Előző cikkünkben említettük még, hogy a régió kiemelt éttermei között a LUA Resort területén működő NOON Balatonfüreden a kortárs magyar konyha ínycsiklandó fogásaival, panorámás terasszal és tetőbárral kínál felejthetetlen élményt. Zelna Borbisztró stílusos borválasztékkal és ízletes fogásokkal várja vendégeit.