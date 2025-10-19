31 perce
Mennyibe kerül egy hétvége luxus és kényelem a Balaton partján?
Balatonfüred egyik legszebb pontján található a Hotel Petit Bois, ahol a luxus és a nyugalom találkozik. Érdekesség, hogy a hotel Magyarországon a Michelin-kulcsos hotelek sorát gyarapítja. Utánajártunk mennyibe kerül itt egy hétvége.
A Michelin-csillag azokat az éttermeket ismeri el, amelyek kivételes gasztronómiai élményt nyújtanak, míg a Michelin Key – vagyis a Michelin-kulcs – a szálláshelyek legmagasabb elismerése. Ezt azok a hotelek és panziók kapják, amelyek nemcsak kényelmet, hanem különleges atmoszférát, kiemelkedő dizájnt és magas szintű szolgáltatást kínálnak vendégeiknek. Magyarországon idén összesen 13 szálláshely érdemelte ki ezt a rangos nemzetközi kitüntetést. Főként budapesti szállodák kapták meg a minősítést, a vidéki szálláshelyek közül csupán néhány, köztük pedig egy balatonfüredi luxus hotel is.
A hotel Michelin-kulcsos luxust kínál
Balatonfüred egyik legszebb pontján, a tóra nyíló páratlan panorámával áll a Hotel Petit Bois. Az épület története szinte önmagában is mesés: az eredeti villa 1908-ban épült Töttösy Béla kúriai bíró megrendelésére, aki II. Rákóczi Ferenc tisztelőjeként a rodostói ház mintájára álmodta meg nyaralóját. A villa földszintjén a tulajdonosi lakás kapott helyet, az emelet pedig külön bejáratú bérnyaralóként szolgált, minden részletében a nagypolgári eleganciát tükrözve. Az évtizedek során az ingatlan többször gazdát cserélt, a 20. század tragédiái, köztük a II. világháború során bekövetkezett deportálások, a ház állami tulajdonba kerülése és szükséglakásokká alakítása mind formálták történelmét. 2021-ben az épület ismét magántulajdonba került, majd teljes felújítást és bővítést követően 2024 decemberében nyitotta meg kapuit a Hotel Petit Bois, ötvözve a történelmi eleganciát a modern luxussal.
A szálloda szobái és lakosztályai időtlen stílust és modern kényelmet kínálnak. Ébredéskor a Balatonra nyíló kilátás minden napot különlegessé tesz, miközben a wellnessrészleg a teljes feltöltődést biztosít: 26°C-os ellenáramoltatós medence, 38°C-os pezsgőfürdő, 90°C-os finn szauna, 65°C-os bioszauna, gőzfürdő, kültéri pihenősarok és társalgó áll a vendégek rendelkezésére. A sportolni vágyókat modern edzőterem várja Waterrower és NOHRD gépekkel, futópadokkal, evezőpaddal, beltéri kerékpárral, valamint súlyzós eszközökkel, így a kardió- és erősítő edzések is hatékonyan végezhetők.
A Petit Bois nem csupán szálláshely: minden részlete a luxust, a kikapcsolódást és a test-lélek felfrissülését szolgálja, miközben a vendégek a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját élvezhetik. Érdekességként megemlíthető, hogy a Michelin-kulcsos besorolás jelzi: itt a részletekben is a kifinomultság dominál, a látványtól a szolgáltatásokig. A kényelmet szolgálja az – a sokak számára nem tetsző – szabály is, mely szerint 14 év alatti gyermekek és házikedvencek nem szállhatnak meg a Petit Bois-ban.
És mennyibe kerül mindez?
A szobák tágasak, elegánsak, a legtöbből lenyűgöző balatoni panoráma tárul elénk. A legolcsóbb szoba franciaerkéllyel és kényelmes franciaággyal várja a vendégeket, a középkategóriás lakosztály tágasabb terasszal és kandallóval, a legdrágább lakosztály pedig panorámás terasszal, koncertzongorával vagy tárgyalóasztallal kínál exkluzív élményt. Minden szobában az ár tartalmazza a reggelit, a minibár fogyasztást és az elektromos autó töltését:
- a legolcsóbb szoba két éjszakára hétvégén 271 198 Ft,
- a középkategória 864 000 Ft,
- a legexkluzívabb pedig 1 900 000 Ft.
Az árak mutatják a luxus és a prémium élmény árfekvését. A Balaton partján, a történelmi villa eleganciájával és a modern wellness-szolgáltatásokkal ez a szálloda valóban egyedülálló élményt nyújt.