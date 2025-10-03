Élhető városok
1 órája
Miért kellenek a vadvirágok a városokba?
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében Élhető városok címmel tartanak kötetlen beszélgetést Zircen a városházán október 15-én 17 órától.
Előadást tart Brányi Mária és Hóka Beatrix, szó lesz többek közt a klímapozitív várostervezésről és a vadvirágos városokról.
