Élhető városok

Miért kellenek a vadvirágok a városokba?

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében Élhető városok címmel tartanak kötetlen beszélgetést Zircen a városházán október 15-én 17 órától.

Rimányi Zita

Előadást tart Brányi Mária és Hóka Beatrix, szó lesz többek közt a klímapozitív várostervezésről és a vadvirágos városokról. 

 

