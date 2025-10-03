Egykor a miniszterek nyaraltak itt – ma már a csend az úr (galéria)

A fák sűrűje lassan benövi az épületet, mintha a természet próbálná visszavenni azt, amit valaha az ember épített. Az egykor elegáns minisztériumi üdülő falai között most már csak a szél jár, és a régi történetek visszhangja kísért. A hely, ahol valaha vezetők pihenték ki a mindennapok súlyát, ma már csupán üres terek, omladozó csempék és nyikorgó faajtók színtere.



Az egykor fényűző minisztérium üdülő, ahol vezetők nyaraltak, ma már pusztuló helyszín.

Forrás: spiral urbex

Elhagyott minisztérium üdülő áll csendben

Az épület belső tereiben még felsejlik a hajdani pompa nyoma: a magas fa mennyezet, a kovácsoltvas hatású fa korlátok, a tágas folyosók és a szaunával, sarokkáddal ellátott fürdőhelyiségek mind arról árulkodnak, hogy itt valamikor nem akárkik töltötték idejüket. A gondosan megmunkált korlátok ma is állnak, bár az idő és a nedvesség már régen beleette magát a fába. Az egykori wellnessrészlegben, ahol valaha gőzfelhő gomolygott és beszélgetések zaja töltötte be a teret, ma már csak a penész szaga és a csönd maradt.