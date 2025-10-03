1 órája
Egykor a miniszterek nyaraltak itt – ma már a csend az úr (galéria)
Egykor nyüzsgő nyaralóhely volt, ahol a hatalom kiváltságosai élvezték a luxust. Ma már a csend uralja az egykori minisztérium üdülőjének omladozó falait.
A fák sűrűje lassan benövi az épületet, mintha a természet próbálná visszavenni azt, amit valaha az ember épített. Az egykor elegáns minisztériumi üdülő falai között most már csak a szél jár, és a régi történetek visszhangja kísért. A hely, ahol valaha vezetők pihenték ki a mindennapok súlyát, ma már csupán üres terek, omladozó csempék és nyikorgó faajtók színtere.
Elhagyott minisztérium üdülő áll csendben
Az épület belső tereiben még felsejlik a hajdani pompa nyoma: a magas fa mennyezet, a kovácsoltvas hatású fa korlátok, a tágas folyosók és a szaunával, sarokkáddal ellátott fürdőhelyiségek mind arról árulkodnak, hogy itt valamikor nem akárkik töltötték idejüket. A gondosan megmunkált korlátok ma is állnak, bár az idő és a nedvesség már régen beleette magát a fába. Az egykori wellnessrészlegben, ahol valaha gőzfelhő gomolygott és beszélgetések zaja töltötte be a teret, ma már csak a penész szaga és a csönd maradt.
Egykor a miniszterek nyaraltak itt – ma már a csend az úrFotók: spiral urbex
A szauna faborítása még mindig melegen idézi a múltat, de a rideg valóság gyorsan emlékeztet arra: itt már régen nem lazult senki. Kint a teraszról a zöld erdő ölelésében álló tetőszerkezet mutatja, milyen impozáns lehetett az épület a maga idejében. A vörös cserép, a meredek tetők és a kémények sora ma is uralja a tájat, ám már inkább szomorú, mint büszke látványt nyújt. Az egykori minisztériumi üdülő sorsa mára az enyészet lett. Nincs már nyári zsivaj, nincs hivatalnokok nevetése a borospoharak mellett, csak a nyikorgó ajtók, a málló vakolat és a lassan mindent benövő természet. A múlt emléke itt még kézzelfogható de jövője talán sosem lesz.
