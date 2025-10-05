október 5., vasárnap

41 perce

Mobilitás heti rajzverseny

A Mobilitás heti rajzpályázatra idén is számos alkotás érkezett Ajkán.

Tisler Anna

A legjobbak szeptember 21-én a duatlonversenyen vették át a jutalmukat. Az óvodás korcsoportban a legjobb lett Papp Izabell (Ajka Városi Óvoda Vizikék tagintézmény), második helyen végzett Szigeti Zétény (Ajka Városi Óvoda Patakparti tagintézmény), harmadik helyezésért kapott jutalmat Oravecz Tibor Lajos (Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda). 

Az alsó tagozatosoknál Tóth Lili (Csodavár általános iskola), Magvas Petra, Keresztes Flóra (mindketten Fekete István–Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium) lett a sorrend, különdíjat kapott Karika Rudolf (Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola). 

A felső tagozatosoknál első lett Zsidó Zsóka (Bródy Imre Gimnázium), második helyezést ért el Barbarics Nóra, harmadikat Sali Véda, különdíjas lett Nagy Lili Anna (mindannyian Csodavár Általános Iskola). 

A középiskolásoknál Major Péter, Kovács Lili (mindketten Bródy Imre Gimnázium) és Ipsits Nóra (Bánki-iskola) végzett az élen. Az alkotásokat az október 8-án nyíló óvárosi kirakattárlat keretében láthatják az érdeklődők. 

 

