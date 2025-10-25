október 25., szombat

Árulják a Balaton hatalmas borbirtokát, fotókon az ámulatba ejtő magyar Toszkána (+ galéria)

Festői környezetben, a Balatonhoz közel eladásra kínálnak egy francia Chateaux stílusban megépített, eklektikus, csodálatos panorámával rendelkező ingatlant, ami akár a tiéd is lehet.

Szilas Lilla

A borbirtok része egy felújított, hatalmas, háromszintes, kilencszobás épület, és tartozik hozzá tízhektárnyi szőlőtermő terület is. A monoszlói birtok korábban elnyerte a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, pincéje mintegy 300 éves, és 2012-ben épült újjá – írja az ingatlanbazar.hu a 4 900 000 euróra taksált ingatlanról. 

A kültéri medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a monoszlói birtokra
Fotó: ingatlanbazar.hu

A magyar Toszkána szívében található területet a 2000-es évek elején vásárolták meg, majd teljesen újratelepítették a tízhektárnyi szőlőültetvényt, amely 2004-ben hozta első termését. Azóta a birtok világhírű, díjnyertes vörösborokat állít elő, amelyek arany-, ezüst- és bronzérmekkel is büszkélkedhetnek.

Árulják a Balaton hatalmas borbirtokát, fotókon az ámulatba ejtő magyar Toszkána

Fotók: ingatlanbazár

Monoszlói birtok hatalmas szőlőtermő területtel és pazar panorámával

A főépületben kilenc exkluzív, panorámás szoba és tizenkét fürdőszoba található, a szintek között lift közlekedik. A középső szinten elegáns étterem, panorámás terasz, iroda, tárgyaló, Deluxe szoba és lakosztály, az emeleten további hét Deluxe szoba és egy lakosztály kapott helyet.

A legalsó szinten wellnessrészleg (belső medence, szauna, merülőmedence), valamint a borászat és a borpince található. A 300 éves, díjnyertes borospince az ország egyik legértékesebb szőlődűlőjén fekszik. A kültéri, 6,5×17,5 méteres medencéből lenyűgöző kilátás nyílik a birtokra. 

A Balaton-felvidék álmaink otthonait kínálja

Korábban már több luxusingatlanról is írtunk a Balaton környékén, például a Balatonfüred szívében, a Fürdőtelepen található eladó ingatlanról, mely egy exkluzív, 535 négyzetméteres villa a strandok és a város ikonikus sétányának közelében. A földszinti elrendezés magában foglal egy 2 szobás apartmant, közvetlen teraszkapcsolattal a medencékhez, valamint egy kb. 30 fő befogadására alkalmas étkezőt teljesen felszerelt konyhával. A két fűtött medence, közel 360 négyzetméteres napozóterasz, kültéri zuhanyzók, szaletli, klímák, riasztó- és kamerarendszer, öntözőrendszer és ivóvíz minőségű fúrt kút mind a luxus és a kényelem maximális élményét nyújtják.

De gondolhatunk arra a füredi Tamás-hegy déli lejtőjén pár éve épült lakópark legfelső épületében található újszerű, 96 négyzetméteres apartmanra is, amely azonnal felkelti az ingatlant keresők figyelmét. Ez a balatoni luxusingatlan 54 m²-es terasszal rendelkezik, ahonnan szinte teljes körpanoráma nyílik a Balatonra és a környező dombokra. Az amerikai konyhás nappali-étkező, a két hálószoba és a két fürdőszoba mellett külön mosókonyha is található. A terasz részben fedett, itt kapott helyet a panorámaszauna, amely a lakás különleges jellegét erősíti. 

 

