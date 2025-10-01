Mindenki számára van visszaút a munkaerőpiacra

Tábori Ferenc, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg a regionális gazdasági és foglalkoztatási konferenciát, hangsúlyozva a program jelentőségét a helyi közösségek és a munkaerőpiac szempontjából. Mint fogalmazott: „A foglalkoztatás és a gazdaság fejlesztése nem csupán helyi érdek, hanem közös, európai ügy, amelyhez mindannyiunk együttműködése és felelősségvállalása szükséges.” Kiemelte, hogy a tartósan munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra személyre szabott mentorálást igényel, mert a munkahely nem csupán megélhetést, hanem biztonságot és jövőképet is ad.

A konferencián elhangzott: kiemelten fontos a fiatalok és az inaktívak sikeres integrálása a munkaerőpiacra

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A fiatalok bevonása a munkaerőpiacra

A konferencián Kovácsovics Zsófia, a Nemzetgazdasági Minisztérium projektmunkatársa ismertette a FOCUS projekt eredményeit és céljait. Rámutatott, hogy Magyarország 2030-ig 85 százalékos foglalkoztatottsági szint elérését tűzte ki célul, ugyanakkor a jelenlegi munkanélküliségi adatok és a regisztrált álláskeresők összetétele komoly kihívást jelent. Magyarországon a munkanélküliségi ráta ugyan csökkenő, de a tartósan inaktív álláskeresők – köztük az alacsony képzettségűek, a hosszú ideje munkanélküliek és a szociális hátrányokkal küzdők – jelentős arányban vannak jelen, akiknek a munkaerőpiacra történő visszavezetéséhez hosszú távú, komplex támogatás szükséges. Kovácsovics Zsófia hangsúlyozta, hogy „a hátrányos helyzetű álláskeresők esetében nem elegendő a rövid távú beavatkozás, komplex, többéves programokra van szükség, amely ötvözi a képzést, a szociális mentorálást és a pszichológiai támogatást.” A FOCUS projekt keretében célzott programok, képzési lehetőségek és személyre szabott mentorálás segíti az érintetteket a munkaerőpiacra való visszatérésben.

Breznovits István, a TOP Plusz projekt koordinátora kiemelte a gazdaságfejlesztés és a területi középszintű együttműködés fontosságát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakképzés területén rugalmas, járásszintű megoldásokra van szükség, és a Paktum projekt összekapcsolja a helyi humán programokat a gazdasági szereplőkkel, biztosítva a hatékony, célzott intézkedéseket a munkanélküliség csökkentésére.