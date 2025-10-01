október 1., szerda

Mindenki számára van visszaút a munkaerőpiacra

Sümegen rendezték meg a regionális gazdasági és foglalkoztatási konferenciát. Az eseményen szó volt a fiatalok és az inaktívak munkaerőpiacra való bevonásáról is.

Seres Elizabeth

Tábori Ferenc, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg a regionális gazdasági és foglalkoztatási konferenciát, hangsúlyozva a program jelentőségét a helyi közösségek és a munkaerőpiac szempontjából. Mint fogalmazott: „A foglalkoztatás és a gazdaság fejlesztése nem csupán helyi érdek, hanem közös, európai ügy, amelyhez mindannyiunk együttműködése és felelősségvállalása szükséges.” Kiemelte, hogy a tartósan munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra személyre szabott mentorálást igényel, mert a munkahely nem csupán megélhetést, hanem biztonságot és jövőképet is ad.

A konferencia célja a fiatalok és inaktívak sikeres integrálása a munkaerőpiacra Fotó: Seres Elizabeth/ Napló
A konferencián elhangzott: kiemelten fontos a fiatalok és az inaktívak sikeres integrálása a munkaerőpiacra
 Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A fiatalok bevonása a munkaerőpiacra

A konferencián Kovácsovics Zsófia, a Nemzetgazdasági Minisztérium projektmunkatársa ismertette a FOCUS projekt eredményeit és céljait. Rámutatott, hogy Magyarország 2030-ig 85 százalékos foglalkoztatottsági szint elérését tűzte ki célul, ugyanakkor a jelenlegi munkanélküliségi adatok és a regisztrált álláskeresők összetétele komoly kihívást jelent. Magyarországon a munkanélküliségi ráta ugyan csökkenő, de a tartósan inaktív álláskeresők – köztük az alacsony képzettségűek, a hosszú ideje munkanélküliek és a szociális hátrányokkal küzdők – jelentős arányban vannak jelen, akiknek a munkaerőpiacra történő visszavezetéséhez hosszú távú, komplex támogatás szükséges. Kovácsovics Zsófia hangsúlyozta, hogy „a hátrányos helyzetű álláskeresők esetében nem elegendő a rövid távú beavatkozás, komplex, többéves programokra van szükség, amely ötvözi a képzést, a szociális mentorálást és a pszichológiai támogatást.” A FOCUS projekt keretében célzott programok, képzési lehetőségek és személyre szabott mentorálás segíti az érintetteket a munkaerőpiacra való visszatérésben.

Breznovits István, a TOP Plusz projekt koordinátora kiemelte a gazdaságfejlesztés és a területi középszintű együttműködés fontosságát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakképzés területén rugalmas, járásszintű megoldásokra van szükség, és a Paktum projekt összekapcsolja a helyi humán programokat a gazdasági szereplőkkel, biztosítva a hatékony, célzott intézkedéseket a munkanélküliség csökkentésére.

A rendezvényen részt vett a Táj Kapocs Alapítvány is, amely a helyi közösségek támogatására és a foglalkoztatási programokhoz való kapcsolódás elősegítésére fókuszál. Az alapítvány képviselői hozzájárultak a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztásához, erősítve a mentorálási és a képzési programok hatékonyságát.

A konferencia során szó esett a fiatalok munkaerőpiacra történő bevonásáról, a pályakezdők mentorálásáról és az inaktív álláskeresők támogatásáról. A képzési programok nemcsak a szakmai tudás bővítését szolgálják, hanem a munkaerőpiac változásaihoz való alkalmazkodást is elősegítik. A résztvevők lehetőséget kaptak új gyakorlatok és sikeres projektek bemutatására, tapasztalatcserére, valamint a helyi gazdasági és közösségi szereplők közötti együttműködés erősítésére.

 

