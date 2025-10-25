október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Stressz

1 órája

Kiégés: mikor és kik a legveszélyeztetettebbek?

Címkék#generáció#millenniumi#munkahelyi kor#munkahelyi stressz

A munkahelyi stressz és kiégés egyre több dolgozót érint. Különösen a fiatalabbak esetében, akiknél a munkahelyi kiégés már 25 éves korban jelentkezhet.

Seres Elizabeth

Egy 2025-ös kutatás szerint a kiégés csúcspontja átlagosan 42 éves korban következik be. Ugyanakkor a Z generáció és a millenniumiak esetében a munkahelyi kiégés már átlagosan 25 éves korban jelentkezik. Ez arra utal, hogy a fiatalabb munkavállalók hamarabb tapasztalják a munkahelyi stresszt, míg az idősebbek később érik el a kritikus szintet.

Fiatalok és középkorúak egyaránt veszélyeztetettek, ezért a munkahelyi kiégés kezelése létfontosságú Fotó: pexels.com
Fiatalok és középkorúak egyaránt veszélyeztetettek, ezért a munkahelyi kiégés kezelése létfontosságú 
Fotó: pexels.com

A munkahelyi kiégés komoly figyelmet igényel

Nemcsak az életkor, hanem az évszak is számít: a Healthcare Channel szerint a kiégés gyakori júniusban és decemberben, ami összefügg a pénzügyi jelentésekkel, teljesítményértékelésekkel és az ünnepi időszak miatti nyomással. Ezekben a hónapokban a dolgozók gyakran túlterheltek és ingerültek, és a munka-magánélet egyensúlya is felborulhat.

Összességében a kiégés leginkább a 25–42 éves korosztályt érinti, különösen a nyár közepi és az év végi hónapokban. Fontos, hogy figyeljünk a stressz jeleire, és időben tegyünk lépéseket: pihenés, relaxáció, határidők kezelése vagy szakember segítsége segíthet megelőzni a komolyabb problémákat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu