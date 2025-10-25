1 órája
Kiégés: mikor és kik a legveszélyeztetettebbek?
A munkahelyi stressz és kiégés egyre több dolgozót érint. Különösen a fiatalabbak esetében, akiknél a munkahelyi kiégés már 25 éves korban jelentkezhet.
Egy 2025-ös kutatás szerint a kiégés csúcspontja átlagosan 42 éves korban következik be. Ugyanakkor a Z generáció és a millenniumiak esetében a munkahelyi kiégés már átlagosan 25 éves korban jelentkezik. Ez arra utal, hogy a fiatalabb munkavállalók hamarabb tapasztalják a munkahelyi stresszt, míg az idősebbek később érik el a kritikus szintet.
A munkahelyi kiégés komoly figyelmet igényel
Nemcsak az életkor, hanem az évszak is számít: a Healthcare Channel szerint a kiégés gyakori júniusban és decemberben, ami összefügg a pénzügyi jelentésekkel, teljesítményértékelésekkel és az ünnepi időszak miatti nyomással. Ezekben a hónapokban a dolgozók gyakran túlterheltek és ingerültek, és a munka-magánélet egyensúlya is felborulhat.
Összességében a kiégés leginkább a 25–42 éves korosztályt érinti, különösen a nyár közepi és az év végi hónapokban. Fontos, hogy figyeljünk a stressz jeleire, és időben tegyünk lépéseket: pihenés, relaxáció, határidők kezelése vagy szakember segítsége segíthet megelőzni a komolyabb problémákat.