Munkájukkal, emberségükkel építették a falut
Műsorral és vendéglátással köszöntötte 65 éven felüli lakosait Úrkút önkormányzata az idősek világnapja alkalmából október 4-én a sportcsarnokban.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, az úrkúti összetartó, jó közösség. Ma ez a legfontosabb, hogy odafigyeljünk egymásra, legyen a másikhoz egy jó szavunk. Mint mondta, itt, Úrkúton nemcsak beszélnek minderről, hanem megélik mindennap, akár a táncban, az énekben, a nemzetiségi hagyományokban, mindenütt ott van a közösség szeretete. A képviselő köszönetet mondott a szeptemberben megrendezett szeniortalálkozón nyújtott segítségért.
Köszöntőjében Puskády Norbert polgármester kijelentette, fontos, hogy hálás szívvel gondoljunk mindazokra, akik előttünk járnak, munkájukkal és emberségükkel építették azt az Úrkutat, amelyben ma is élünk. Olyan településen, amelyet a bányászok szorgalmas, becsületes munkája formált. Az idősek alakítói voltak a településnek, helytálltak a mindennapokban, legyen szó fizikai munkáról, gyereknevelésről vagy a közösségi élet formálásáról. Ez a falu nem csak egy pont a térképen, nemcsak az erdő ölelésében, a bányászmúltban, a sváb hagyományokban él, hanem a lakosok szívében. A polgármester gyertyát gyújtott az elhunytak emlékére, az idősek csendben állva emlékeztek.
A köszöntők után a helyi német nemzetiségi óvodások népviseletbe öltözve adtak műsort, majd az iskolások és a nemzetiségi kulturális csoport műsora szórakoztatta az időseket. A vacsorát követő táncos mulatságon a Lőder Buam szolgáltatta a zenét.