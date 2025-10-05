Munkájukkal, emberségükkel építették a falut

Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, az úrkúti összetartó, jó közösség. Ma ez a legfontosabb, hogy odafigyeljünk egymásra, legyen a másikhoz egy jó szavunk. Mint mondta, itt, Úrkúton nemcsak beszélnek minderről, hanem megélik mindennap, akár a táncban, az énekben, a nemzetiségi hagyományokban, mindenütt ott van a közösség szeretete. A képviselő köszönetet mondott a szeptemberben megrendezett szeniortalálkozón nyújtott segítségért.

Ovádi Péter Úrkút erős, összetartó közösségét emelte ki

Fotó: Tisler Anna

Köszöntőjében Puskády Norbert polgármester kijelentette, fontos, hogy hálás szívvel gondoljunk mindazokra, akik előttünk járnak, munkájukkal és emberségükkel építették azt az Úrkutat, amelyben ma is élünk. Olyan településen, amelyet a bányászok szorgalmas, becsületes munkája formált. Az idősek alakítói voltak a településnek, helytálltak a mindennapokban, legyen szó fizikai munkáról, gyereknevelésről vagy a közösségi élet formálásáról. Ez a falu nem csak egy pont a térképen, nemcsak az erdő ölelésében, a bányászmúltban, a sváb hagyományokban él, hanem a lakosok szívében. A polgármester gyertyát gyújtott az elhunytak emlékére, az idősek csendben állva emlékeztek.

Puskády Norbert gyertyát gyújtott az elhunytak emlékére

Fotó: Tisler Anna

A köszöntők után a helyi német nemzetiségi óvodások népviseletbe öltözve adtak műsort, majd az iskolások és a nemzetiségi kulturális csoport műsora szórakoztatta az időseket. A vacsorát követő táncos mulatságon a Lőder Buam szolgáltatta a zenét.